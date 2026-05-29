Obras de recuperação bloqueiam trânsito na ERS-437, na Serra, por cerca de 60 dias

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), informa que o trânsito na ERS-437, na Serra, sofrerá alterações temporárias para o avanço das obras emergenciais de recuperação da rodovia.O bloqueio total ocorre no trecho compreendido entre o km 7,2 e o km 9,2, pelo período estimado de 60 dias. Já no segmento do km 0 ao km 7,2 — que abrange a comunidade Santana (em Antônio Prado) e Vila Flores (no entroncamento com a BRS-470) —, o tráfego está liberado apenas para moradores locais, sendo proibida a passagem de veículos pesados.

As equipes trabalham em intervenções que incluem a contenção de encostas, a reconstrução da base da pista e a implantação de novos sistemas de drenagem, além da pavimentação e sinalização. O bloqueio não apenas elimina o risco de acidentes aos usuários e trabalhadores, como também permite que o maquinário opere com mais eficiência, reduzindo o tempo da obra e evitando problemas na estrutura da estrada.

Rotas alternativas

O Daer orienta os motoristas a utilizarem os seguintes desvios durante o período de interrupção:

Opção 1: Utilização da BRS-470, por meio do sistema de comboio operacionalizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Opção 2:Desvio pela Estrada Geral Santa Bárbara, no município de Veranópolis, passando por Cotiporã, com acesso à ERS-431. Na sequência, o motorista deve seguir pela BRS-470, ingressar na ERS-453 e, por fim, acessar a ERS-448.





O Daer reforça a importância de respeitar a sinalização nos trechos em obras e a orientação das equipes de trânsito no local.



