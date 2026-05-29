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BNDES abre financiamento para transporte de carga e passageiros

Programa busca renovação de frota de ônibus e caminhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 21h22
BNDES abre financiamento para transporte de carga e passageiros
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebe, a partir desta sexta-feira (29), os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até R$ 21 bilhões é voltada à renovação da frota nacional de veículos pesados e à modernização do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros.

Os empréstimos serão realizados por meio da rede de agentes financeiros parceiros do BNDES e são direcionados a transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e pessoas jurídicas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas e passageiros.

A linha de crédito operacionaliza o programa Move Brasil – Caminhões e Ônibus (Move Brasil 2), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A iniciativa tem o objetivo de ampliar o apoio à renovação de frota no país, com financiamento para aquisição de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários.

Os interessados devem procurar uma instituição financeira credenciada ao BNDES. O agente financeiro analisa o crédito, negocia as condições finais da operação e encaminha o pedido ao BNDES. O prazo para protocolo das operações no sistema do BNDES vai até 28 de agosto de 2026, e a data limite para comunicação da contratação ao Banco é 28 de setembro de 2026.

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Renovação da frota

Do total autorizado, R$ 14,5 bilhões são recursos da União, via Tesouro Nacional, e até R$ 6,7 bilhões correspondem a recursos do BNDES.

O programa prevê ainda reserva de R$ 2 bilhões para aquisição de ônibus e micro-ônibus , além de R$ 2 bilhões para transportadores autônomos de cargas e pessoas físicas associados a cooperativas.

Segundo o BNDES, os financiamentos terão o seguinte prazo total:

  • transportadores autônomos: até 120 meses, com até 12 meses de carência;
  • empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas: até 60 meses, com até 6 meses de carência;
  • empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano de passageiros até: 120 meses, com até 6 meses de carência.

O programa prevê limite de financiamento de até R$ 50 milhões por cliente, sem valor mínimo e os juros estarão próximos de 13% ao ano.

“Para veículos novos, o programa exige fabricação nacional, credenciamento no CFI do BNDES e atendimento ao padrão Proconve P-8 (Programa de Controle de Emissões Veiculares), conforme os limites de emissão da Resolução Conama nº 490/2018. No caso de caminhões e caminhões-tratores seminovos, os veículos devem ter fabricação a partir de 2012, atender à fase P-7 do Proconve e observar critérios de rastreabilidade fiscal”, explica o BNDES.

Poderão ser financiados também itens associados à operação, como seguro do bem, seguro prestamista e comissão de fundos garantidores, desde que contratados em conjunto com o financiamento. Esses itens adicionais são elegíveis para clientes com receita operacional bruta de até R$ 300 milhões.

“O programa vai modernizar a frota brasileira, reduzir o custo logístico, melhorar o transporte de cargas e passageiros, aumentar a segurança nas estradas e estimular a indústria nacional. Estamos combinando eficiência econômica, sustentabilidade e inclusão produtiva, com atenção especial aos transportadores autônomos e cooperados”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo o ministro do MDIC, Márcio Elias Rosa, a nova fase do Move Brasil é resultado do sucesso de medidas econômicas definidas recentemente pelo governo federal.

“É um programa extremamente exitoso, com muitos efeitos positivos não só para o beneficiário final, mas ao longo de toda a cadeia automotiva, aumentando a produção da indústria, as vendas nas concessionárias e, com isso, fortalecendo também os empregos nesse setor”.

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