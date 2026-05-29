Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Gravataí, governo do Estado avança obras de construção da primeira unidade da Rede Estadual do Projeto Escola+

A obra da primeira escola totalmente concebida dentro do conceito Escola+, no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí, está avançando. Os trabalhos i...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/05/2026 às 19h36
Em Gravataí, governo do Estado avança obras de construção da primeira unidade da Rede Estadual do Projeto Escola+
Imagem aérea mostra andamento das obras da nova escola estadual no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí -Foto: Heitor Maggi/SOP

A obra da primeira escola totalmente concebida dentro do conceito Escola+, no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí, está avançando. Os trabalhos iniciaram em fevereiro, contam com investimento de R$ 37,4 milhões e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP), e têm entrega prevista para o final do segundo semestre de 2026.

Até o momento, já foram realizadas a terraplenagem do terreno e a fundação do ginásio esportivo. Atualmente, estão em execução os muros de divisa e a estrutura do ginásio.

A instituição atenderá a uma demanda histórica da comunidade, oferecendo os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, totalizando 1,2 mil vagas.

O complexo terá 7,5 mil metros quadrados de área construída, contemplando um prédio escolar, uma quadra descoberta e um ginásio, o qual foi projetado não apenas para as práticas esportivas, mas também para abrigar até 80 pessoas em situações de crise, como eventos meteorológicos adversos, contando com banheiros e refeitório.

O prédio das salas de aula seguirá o sistema off-site: os elementos de cada ambiente serão produzidos em uma fábrica e transportados prontos para montagem no canteiro, em um sistema modular. O método reduz o impacto ambiental e a geração de resíduos. O projeto ainda prevê a utilização de materiais sustentáveis e adoção de soluções de eficiência energética, como energia fotovoltaica e sistema de reaproveitamento de águas da chuva.

Escola+

O Escola+ foi desenvolvido pela SOP em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc) e a Secretaria de Comunicação (Secom). O programa estabelece um novo padrão visual e construtivo para as escolas da Rede Estadual gaúcha.

O Escola+ teve dois grandes reconhecimentos. Em agosto de 2025, seus conceitos foram homologados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação, passando a integrar o acervo nacional de projetos. E, neste mês de maio, foi selecionado para ser apresentado no Autodesk University 2026, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia aplicada à arquitetura, à engenharia, à construção e à operação, que ocorrerá de 15 a 17 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Polícia faz operação contra núcleo financeiro do Comando Vermelho

Policiais cumpriram 21 mandados de prisão no RJ e em outros estados

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Geral Há 2 horas

Ministério do Trabalho atualiza normas de trabalho com eletricidade

Procedimentos ficaram mais claros nas fases do trabalho

 -
Estradas Há 2 horas

Obras de recuperação bloqueiam trânsito na ERS-437, na Serra, por cerca de 60 dias

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), informa que o trânsito na ERS-437,...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Thiago Regotto é o novo diretor-geral da EBC

Concursado, é o primeiro profissional da área fim a assumir a função

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Guta Ramos assume Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC

Na EBC desde 2023, ela participou da reconstrução da TV Brasil

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
15° Sensação
0.95 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Política Há 26 minutos

Lula visita primeiro hospital oncológico interestadual do país
Saúde Há 27 minutos

Com encerramento da campanha de vacinação contra gripe, Estado reforça importância da imunização dos grupos prioritários
Internacional Há 27 minutos

Decisão dos EUA sobre facções tenta limitar soberania do Brasil
Economia Há 1 hora

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho
Justiça Há 1 hora

Fux nega pedido de Douglas Ruas para assumir governo interino do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,970,68 +0,03%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias