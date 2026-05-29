Em Gravataí, governo do Estado avança obras de construção da primeira unidade da Rede Estadual do Projeto Escola+

A obra da primeira escola totalmente concebida dentro do conceito Escola+, no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí, está avançando. Os trabalhos iniciaram em fevereiro, contam com investimento de R$ 37,4 milhões e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP), e têm entrega prevista para o final do segundo semestre de 2026.

Até o momento, já foram realizadas a terraplenagem do terreno e a fundação do ginásio esportivo. Atualmente, estão em execução os muros de divisa e a estrutura do ginásio.

A instituição atenderá a uma demanda histórica da comunidade, oferecendo os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, totalizando 1,2 mil vagas.

O complexo terá 7,5 mil metros quadrados de área construída, contemplando um prédio escolar, uma quadra descoberta e um ginásio, o qual foi projetado não apenas para as práticas esportivas, mas também para abrigar até 80 pessoas em situações de crise, como eventos meteorológicos adversos, contando com banheiros e refeitório.

O prédio das salas de aula seguirá o sistema off-site: os elementos de cada ambiente serão produzidos em uma fábrica e transportados prontos para montagem no canteiro, em um sistema modular. O método reduz o impacto ambiental e a geração de resíduos. O projeto ainda prevê a utilização de materiais sustentáveis e adoção de soluções de eficiência energética, como energia fotovoltaica e sistema de reaproveitamento de águas da chuva.

Escola+

O Escola+ foi desenvolvido pela SOP em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc) e a Secretaria de Comunicação (Secom). O programa estabelece um novo padrão visual e construtivo para as escolas da Rede Estadual gaúcha.

O Escola+ teve dois grandes reconhecimentos. Em agosto de 2025, seus conceitos foram homologados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação, passando a integrar o acervo nacional de projetos. E, neste mês de maio, foi selecionado para ser apresentado no Autodesk University 2026, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia aplicada à arquitetura, à engenharia, à construção e à operação, que ocorrerá de 15 a 17 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP

Edição: Secom