Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rick Azevedo acredita que vitória contra 6x1 permitirá mais avanços

Ex-balconista é líder da mobilização contra a escala em debate

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 19h00
Rick Azevedo acredita que vitória contra 6x1 permitirá mais avanços
© Valter Campanato/Agência Brasil

Catalisador do movimento nacional pelo fim da semana com seis dias de trabalho e um de folga, a escala 6x1, o vereador do Rio de Janeiro Rick Azevedo (Psol) comemorou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca extinguir essa modalidade de trabalho .

“[A proposta] passar na Câmara como passou, com uma votação praticamente unânime [é sinal de que], com certeza, vamos conseguir passar no Senado”, avaliou Azevedo ao se referir, nas redes sociais, ao resultado da votação em dois turnos realizada nesta quinta-feira (28).

No segundo turno, a PEC recebeu 461 votos favoráveis e apenas 19 contrários. Apresentado pelo relator, Leo Prates (Republicanos-BA), o texto estabelece a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem perda salarial . A proposta ainda garante duas folgas semanais, sendo uma preferencialmente aos domingos. O texto agora vai ser analisado pelo Senado.

>> Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1

Azevedo incentivou seus seguidores a continuarem pressionando a classe política, e principalmente os senadores, a aprovarem a proposta. E afirmou que entidades sindicais e movimentos sociais vão pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a agilizar o debate do tema na Casa.

“Vamos com tudo para cima do Alcolumbre. Não adianta quem quer que seja acreditar que vai conseguir enterrar nossa vitória na Câmara. Não vai!”, afirmou o vereador, manifestando confiança. “Tenho certeza de que esta vitória, esta luta, vai abrir portas para outras conquistas”.

Nascido em Tocantins, Rick Azevedo, de 32 anos, mudou-se para a capital fluminense há mais de uma década em busca de melhores condições de vida.

Trabalhou como auxiliar de serviços gerais, vendedor e frentista, mas foi como balconista de farmácia que sua vida deu uma guinada. Em setembro de 2023, Azevedo tornou-se nacionalmente conhecido após gravar um vídeo no qual desabafava sobre as consequências pessoais de um cenário comum à maioria dos trabalhadores brasileiros: jornadas longas e irregulares; baixos salários e falta de tempo para o lazer e o descanso.

“É uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada”, argumentou o então balconista no vídeo, que viralizou e pautou intensos debates públicos sobre jornadas de trabalho, distribuição equitativa dos resultados obtidos com os avanços tecnológicos, a importância do tempo para o autocuidado e outros aspectos associados ao mundo laboral.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Movimento Vida Além do Trabalho

Do debate, surgiu o movimento Vida Além do Trabalho (VAT), que recolheu mais de 3 milhões de assinaturas de apoio ao fim da escala 6x1. A ideia foi rapidamente encampada por políticos do campo progressista, como a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), e pelo governo federal.

Em abril de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional, com urgência, o projeto de lei para reduzir o limite da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem perdas salariais .

Com a popularidade, em 2024, Azevedo elegeu-se vereador na cidade do Rio de Janeiro. Obteve 29.364 votos, tendo sido o candidato mais bem votado de seu partido.

"Em 2023, me perguntei [no vídeo] quando a classe trabalhadora iria revolucionar esse país. Três anos depois, aqui estamos. Através de muita luta [...] conquistamos na Câmara a aprovação do maior direito trabalhista desde 1988", escreveu Azevedo, ontem, em suas redes sociais, pouco após a Câmara aprovar a PEC.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 7 horas

Ditadura Militar matou JK, conclui Comissão de Mortos e Desaparecidos

Relatório foi divulgado nesta sexta-feira

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 14 horas

População em situação de rua passa de 388 mil em maio; SP lidera

Dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 15 horas

Trabalhadores planejam mais tempo com a família com fim da 6x1

Cuidar dos filhos, se reunir com os pais e passear estão nos planos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Restringir crianças em eventos LGBTQIA+ é questão de ódio, diz jurista

Texto cita especificamente a Parada do Orgulho LGBTQIA+
Direitos Humanos Há 2 dias

Dores menstruais tiram das aulas 4 em cada 10 alunas no país

Alunas negras são mais atingidas pelas cólicas que as alunas brancas

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
15° Sensação
0.95 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Política Há 26 minutos

Lula visita primeiro hospital oncológico interestadual do país
Saúde Há 27 minutos

Com encerramento da campanha de vacinação contra gripe, Estado reforça importância da imunização dos grupos prioritários
Internacional Há 27 minutos

Decisão dos EUA sobre facções tenta limitar soberania do Brasil
Economia Há 1 hora

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho
Justiça Há 1 hora

Fux nega pedido de Douglas Ruas para assumir governo interino do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,970,68 +0,03%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias