Polícia Civil já tem suspeito de atropelamento com morte na RSC-472

A Polícia Civil de Tenente Portela já possui um suspeito do atropelamento com morte ocorrido na noite da última terça-feira, 26 de maio, na RSC-472, nas proximidades do km 12. A informação foi confirmada ao jornalismo da Rádio Província.
Conforme a Polícia Civil, o setor de investigações segue trabalhando no caso e novas diligências ainda serão realizadas, incluindo perícia técnica, para confirmar se o suspeito identificado realmente seria o responsável pelo acidente.
Informações extra oficiais indicam que o suspeito do atropelamento seria de Tenente Portela, porém não confirmadas pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Osmar Hartmann, de 59 anos, morador de Doutor Maurício Cardoso. Segundo informações, ele estava na parte traseira de um Santana cinza que havia apresentado problemas mecânicos no acostamento da rodovia.
Neste momento, outro veículo atingiu o automóvel parado e atropelou o homem, que foi lançado vários metros para fora da pista. O motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro.
No veículo também estavam a esposa e a sogra da vítima, que não ficaram feridas. A família retornava do Paraná no momento do acidente.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
