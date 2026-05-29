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Guta Ramos assume Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC

Na EBC desde 2023, ela participou da reconstrução da TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 09h05
Guta Ramos assume Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A documentarista Maria Augusta Ramos foi nomeada Diretora de Conteúdo e Programação (Dicop) da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29). A profissional atua na mesma área desde 2023, até então, como gerente executiva de Conteúdo.

“Maria Augusta Ramos é uma documentarista reconhecida, que faz parte do projeto de reconstrução da EBC, iniciado em Janeiro de 2023. Sua chegada à diretoria é fruto do reconhecimento desse trabalho persistente, dedicado e de alta qualidade. Seu nome garante continuidade na estratégia da Diretoria de Conteúdo e Programação e mantém o perfil de diálogo com o setor audiovisual. Celebro ainda que, com a entrada de Maria Augusta na alta administração da empresa, está retomada a paridade de gênero na EBC”, afirma a diretora-presidenta Antonia Pellegrino.

Segundo a nova diretora, o propósito é consolidar e ampliar o trabalho iniciado sob a gestão da então diretora de Programação e Conteúdo, Antonia Pellegrino – atualmente diretora-presidenta da empresa.

“Criamos novos programas e reformulamos programas antigos com sucesso, sempre mirando um alto padrão de qualidade e nos pautando pelos valores fundamentais da comunicação pública: desenvolvimento do pensamento crítico e da cidadania, diversidade regional, de raça e de gênero e informação de qualidade”, resumiu Maria Augusta, também conhecida como Guta.

Entre os marcos desse período está a reformulação do programa Sem Censura, que voltou à grade com novo formato e conquistou o Prêmio APCA 2024 de Melhor Programa de Televisão.

À frente da Dicop, Guta Ramos será responsável pela definição de estratégias e pela gestão dos conteúdos exibidos nos veículos da EBC, com o desafio de consolidar uma programação que valorize a diversidade, a cultura brasileira e o compromisso com a comunicação pública.

“A TV Brasil, as Rádios [Nacional e MEC] são espaços que se comunicam com a população brasileira e nos ajudam a pensar o Brasil. As Rádios Nacional e MEC são fundamentais para entender e manter viva a nossa memória. A TV Brasil deve ser um lugar onde a produção audiovisual brasileira, cada vez mais reconhecida mundialmente, possa ser vista.”

Reconhecida internacionalmente, Guta, construiu carreira no cinema documental com obras premiadas em alguns dos principais festivais do mundo. Entre seus filmes estão:

  • O Processo ;
  • Justiça ;
  • Juízo ;
  • Morro dos Prazeres ;
  • Futuro Junho ;
  • Desi .

As produções receberam prêmios em eventos como o Festival de Berlim, IDFA (Amsterdam), Visions du Réel (Suíça), DOK Leipzig (Alemanha) e Festival de Brasília.

Em 2014, a diretora recebeu o Prêmio Marek Nowicki, concedido pela Helsinki Foundation for Human Rights, em reconhecimento à relevância de sua obra. Guta também é membro da Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), entidade responsável pelo Oscar.

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