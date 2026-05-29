Jovem é resgatada após subir em caixa d’água de hospital em Três Passos

O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite desta quinta-feira, dia 28, uma ocorrência envolvendo uma jovem de 18 anos no Hospital de Caridade de Três Passos.

Conforme informações repassadas pela corporação, a guarnição foi acionada por volta das 19h25 para atender uma situação classificada inicialmente como tentativa de suicídio em uma instituição de saúde.

Ao chegar ao local, os bombeiros visualizaram dois técnicos em enfermagem e um civil auxiliando a descida da jovem, que havia subido em uma caixa d’água pela parte externa da grade de proteção da estrutura.

Segundo os bombeiros, a jovem não apresentava ferimentos e foi conduzida ao leito hospitalar pelos profissionais que prestavam atendimento no momento da ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao fato não foram divulgadas.







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