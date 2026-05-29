Mudança na presidência da Cotricampo marca nova composição da diretoria

A Cotricampo anunciou nesta quarta-feira, dia 27 de maio, alterações em seu Conselho de Administração. A decisão foi comunicada durante reunião ordinária realizada pela cooperativa.

Na ocasião, Gelson Bridi informou seu afastamento do cargo de diretor-presidente por razões pessoais e relacionadas à saúde. Com a mudança, e conforme previsto no estatuto da cooperativa, Luciano André Seefeld assume a presidência da Cotricampo a partir desta quinta-feira, dia 28.

A nova diretoria passa a ser composta por Luciano Seefeld na presidência, Neri José dos Santos como diretor-secretário e Ricardo Bickel no cargo de diretor-superintendente.

Após a comunicação oficial, os integrantes do Conselho de Administração registraram reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Gelson Bridi ao longo dos anos à frente da cooperativa. Também desejaram plena recuperação ao ex-presidente neste período de tratamento de saúde.

Ainda na quarta-feira, a nova diretoria apresentou a mudança aos gestores da cooperativa e aos membros do Conselho Fiscal. Durante o encontro, foi reforçada a continuidade das atividades e das diretrizes adotadas pela instituição.

Com sede em Campo Novo, a Cotricampo reúne aproximadamente 8 mil produtores cooperados e cerca de 1.200 colaboradores, sendo uma das principais cooperativas do Noroeste do Rio Grande do Sul.







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