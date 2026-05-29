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RJ: subtenente da PM morre com tiro de fuzil em ataque de motoqueiros

Mais 3 policiais de Jacarepaguá foram atingidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 07h16

O subtenente da Polícia Militar (PM) André Luiz Cardoso Eccard, lotado no Grupo de Ações Táticas (GAT) do Batalhão de Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio, foi morto com um tiro de fuzil na cabeça nessa quinta-feira (28), durante um patrulhamento na Rua Virgínia Vidal, na comunidade da Covanca, bairro do Tanque, em Jacarepaguá.

Os tiros foram disparados por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Mais dois policiais da equipe também foram atingidos por tiros na cabeça e outro foi ferido nas costas.

De acordo com a corporação, os quatro PMs feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O subtenente Eccard não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 49 anos e ingressou na corporação no ano de 2000.

Dados recentes de associações de classe e portais de notícias indicam que pelo menos 18 agentes de segurança pública foram assassinados no estado do Rio de Janeiro. Somente no primeiro mês deste ano, as primeiras semanas registraram quatro mortes de policiais militares.

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