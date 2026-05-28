Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado fortalece educação a mais de 4,8 mil apenados com incentivo à leitura nas penitenciárias gaúchas

O fomento à leitura tem se consolidado como um importante instrumento no processo de ressocialização de detentos nas unidades penitenciárias do Est...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/05/2026 às 20h10
Governo do Estado fortalece educação a mais de 4,8 mil apenados com incentivo à leitura nas penitenciárias gaúchas
Projeto de remição pela leitura foi regulamentado pelo DTTP em 2021, prevendo a diminuição de quatro dias de pena por livro lido -Foto: Ascom Polícia Penal

O fomento à leitura tem se consolidado como um importante instrumento no processo de ressocialização de detentos nas unidades penitenciárias do Estado. Atualmente, cerca de 4.800 apenados participam da remição pela leitura, número que representa um crescimento expressivo em comparação a 2020, ano em que foi iniciado o projeto-piloto no âmbito da Polícia Penal gaúcha, contemplando cerca de 100 participantes.

Em 2021, o projeto de remição pela leitura foi regulamentado pelo governo do Estado, por meio do Departamento Técnico de Tratamento Penal (DTTP), ligado à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, através da ordem de serviço 1/2021, a qual prevê a redução de pena de quatro dias por livro lido, sendo que podem ser utilizados até 12 livros por pessoa como forma de remição de pena. A ordem estabelece diretrizes para a implementação dessas atividades, incluindo a formação de comissões permanentes de incentivo à leitura em cada unidade prisional.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação do DTTP, Carolina Di Giorgio Beck, a leitura é uma ferramenta transformadora dentro do sistema prisional, porque amplia horizontes, estimula o pensamento crítico, fortalece vínculos com a educação e possibilita novas perspectivas de vida. “O crescimento dos projetos de remição pela leitura demonstra o comprometimento da Instituição em promover ações efetivas de reintegração social. Os benefícios vão além da redução de pena e representam oportunidades de reconstrução de trajetórias por meio do conhecimento e do acesso à cultura”, concluiu.

Projetos ocorrem em todos os estabelecimentos prisionais do Estado em ações específicas ou por amplo acesso em salas de leitura -Foto: Ascom Polícia Penal
Projetos ocorrem em todos os estabelecimentos prisionais do Estado em ações específicas ou por amplo acesso em salas de leitura -Foto: Ascom Polícia Penal

Projetos de leitura nas unidades penitenciárias

Ações de remição pela leitura ocorrem em todos os estabelecimentos prisionais do Estado, seja por projetos específicos idealizados pelas unidades, seja por amplo acesso proporcionado aos apenados nas salas de leitura existentes nos locais. Nos municípios de Uruguaiana e Santana do Livramento o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico (IPME-6) realiza o projeto “Virando a Página”, em que, mensalmente, os monitorados participam de encontros para compartilhar suas impressões sobre a leitura realizada com os outros participantes, com a mediação das assistentes sociais do IPME-6 e da professora voluntária que atende ao grupo.

No Presídio Regional de Caxias do Sul acontece o “Autor Presente", executado pelo Instituto de Leitura Quindim. O projeto, que conta com a parceria da Secretaria de Educação (Seduc) e do Programa RS Seguro, tem encontros mensais com autores de livros para contação de histórias, encenações e outras atividades em grupo em que participam as custodiadas da unidade prisional.  

Foto mostra um grupo em roda com livros na mão. A foto mostra apenas as mãos e os livros.
Os livros utilizados são recebidos por meio de instituições parceiras e convênios, além de doações pelas comunidades locais -Foto: Ascom Polícia Penal

A segunda Região Penitenciária realiza nos estabelecimentos prisionais o projeto "Cine Afeto e Afins", que consiste na exibição de filmes e documentários, seguido de debate com os apenados sobre a temática assistida. Logo após, os detentos confeccionam uma resenha com suas reflexões sobre o filme, para fins de remição de pena.

Na quinta Região Penitenciária são dois projetos voltados à leitura. O primeiro é realizado pelo Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico (IPME-5), intitulado “Asas à Leitura”, e foi iniciado em 2022 em parceria com a Universidade Católica de Pelotas (Ucpel), com a participação de monitorados da Região.

Já a Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg) promove o projeto “Libélulas”, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O projeto ocorre desde agosto de 2024 e funciona por meio de dois encontros mensais, um destinado a atividades de incentivo à leitura e outro voltado à elaboração de resenhas dos livros lidos, para fins de remição de pena, mediado por professores da universidade.

Na terceira Região Penitenciária, o Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga executa o projeto “Literatura e Leitura Coletiva”, que efetua atividades literárias e culturais utilizando romances e contos que abordam racismo, violência de gênero e direitos, além de estimular a criação de textos autorais como forma de expressar sentimentos, retratar o cotidiano e refletir sobre a sociedade. A atividade, ministrada pelo professor Denilson da Silva, é uma parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul, e também acontece no Presídio Estadual de Erechim.

Leitura é ferramenta transformadora no sistema prisional porque estimula o pensamento crítico e possibilita novas perspectivas -Foto: Ascom Polícia Penal
Leitura é ferramenta transformadora no sistema prisional porque estimula o pensamento crítico e possibilita novas perspectivas -Foto: Ascom Polícia Penal

Fortalecimento dos projetos

Os livros utilizados na remição pela leitura são recebidos por meio de instituições parceiras e convênios, como Banco de Livros, repasses da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e doações da comunidade local.

Em fevereiro de 2026, a Polícia Penal recebeu a doação de um acervo composto por mil livros, que foram distribuídos para as cadeias públicas de Porto Alegre e Passo Fundo, as penitenciárias estaduais de São Borja e Rio Grande, além do Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. A iniciativa foi realizada por uma empresa de marketing social, por meio do Projeto Nossa Biblioteca III, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e financiado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

O Passaporte para o Futuro, programa que funciona por meio de Termo de Cooperação entre a Fundação de Bancos Sociais e a Polícia Penal, implantou, desde 2012, cerca de 104 espaços de leitura nos estabelecimentos prisionais gaúchos, oferecendo acesso a acervos diversificados e estimulando a produção textual.

Texto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões

Números sorteados são: 05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49

 © Polícia Federal
Geral Há 5 horas

Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas

Operação Fluxo Oculto mira lavagem de dinheiro do PCC
Geral Há 7 horas

Roubos em São Paulo caem 18% no primeiro quadrimestre do ano

Tendência de queda se mantém desde 2016

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 8 horas

Santa Catarina lidera ranking nacional com mais de 250 pequenas hidrelétricas e projeta 170 novas usinas

Estado tem o maior número de PCHs e CGHs do país e destrava novas construções com o Programa Energia Boa. Pequenas hidrelétricas se destacam por ge...

 -
Sistema prisional Há 11 horas

Governo do Estado publica decreto que institui a Carteira de Identidade Funcional da Polícia Penal

As novas carteiras de identidade funcionais para os servidores da Polícia Penal foram divulgadas nesta quinta-feira (28/5). O Decreto 58.807 foi as...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
88% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Zanin decide que STF vai julgar caso de venda de sentenças no STJ
Política Há 4 horas

Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões
Saúde Há 4 horas

Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do RS apresenta estratégias na adaptação à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental em congresso nacional em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,19%
Euro
R$ 5,86 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,613,38 -0,03%
Ibovespa
175,063,40 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias