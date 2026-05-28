Quinta, 28 de Maio de 2026
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Civil apreende armas e munições durante operação em Pinheirinho do Vale e Jaboticaba

Os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .380, um rifle calibre .22, além de 12 cartuchos calibre .380 e 14 cartuchos calibre .22

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portal GV
28/05/2026 às 07h28
Polícia Civil apreende armas e munições durante operação em Pinheirinho do Vale e Jaboticaba
(Foto: Divulgação Portal GV)
A Polícia Civil, no âmbito da Operação Protetor de Divisas, cumpriu nesta terça-feira (27/05) dois mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de armas de fogo, munições e na prisão em flagrante de um homem por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Na primeira diligência, realizada na Linha São Luiz, interior do município de Pinheirinho do Vale, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .380, um rifle calibre .22, além de 12 cartuchos calibre .380 e 14 cartuchos calibre .22.
No prosseguimento da operação, durante o segundo cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no município de Jaboticaba, foram localizadas uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 12, cinco cartuchos calibre 12 carregados e 15 cartuchos calibre 36. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
A ação integra a Operação Protetor de Divisas, que possui caráter permanente no combate à criminalidade e na captura de foragidos. A operação tem como base o município de Iraí e contempla toda a área de atuação da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Agência RBS)
operação Há 6 horas

Nova fase da Operação Carbono Oculto investiga fraude de mais de R$ 200 milhões no setor de combustíveis

Ofensiva investiga a infiltração do PCC no setor de combustíveis

 (Foto: Corpo de Bombeiros)
Trânsito Há 7 horas

Capotamento deixa quatro feridos em Trindade do Sul

Veículo saiu da pista na noite desta terça-feira e motorista deixou o local antes da chegada do socorro

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 1 dia

Mulher é atropelada em avenida de Três Passos na manhã desta quarta-feira

Vítima de 52 anos foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital; estado de saúde é estável

 (Foto: Polícia Federal / Divulgação)
Operação Há 1 dia

Polícia Federal realiza nova fase de Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS

Entre os alvos estão associações ligadas à previdência, além de servidores e ex-servidores suspeitos de estarem envolvidos no esquema

 (Foto: Divulgação Comunicação Social 3º BPAmb BM)
Apreensão Há 1 dia

Brigada Militar apreende carga de pinhão sem documentação em Iraí

Foi constatado que o veículo transportava aproximadamente 2.000 quilos de sementes de pinhão

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
0.74 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sexta
20° 13°
Sábado
24° 13°
Domingo
22° 13°
Segunda
22° 10°
Terça
22° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 31 minutos

Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios
Educação Há 31 minutos

Inep divulga regras para seleção de certificadores para provas de 2026
Câmara Há 31 minutos

Ministro defende atuação da Polícia Federal e cooperação com a Interpol; assista
Saúde Há 31 minutos

Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância do Óbito para fortalecer prevenção e qualificar assistência
Economia Há 1 hora

BRB muda regras e permite aportes parciais para aumento de capital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,69%
Euro
R$ 5,86 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,780,27 -2,25%
Ibovespa
175,633,84 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7036 (27/05/26)
15
42
63
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3696 (27/05/26)
02
03
05
06
07
09
11
13
15
16
17
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias