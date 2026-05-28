Polícia Civil apreende armas e munições durante operação em Pinheirinho do Vale e Jaboticaba

A Polícia Civil, no âmbito da Operação Protetor de Divisas, cumpriu nesta terça-feira (27/05) dois mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de armas de fogo, munições e na prisão em flagrante de um homem por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na primeira diligência, realizada na Linha São Luiz, interior do município de Pinheirinho do Vale, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .380, um rifle calibre .22, além de 12 cartuchos calibre .380 e 14 cartuchos calibre .22.

No prosseguimento da operação, durante o segundo cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no município de Jaboticaba, foram localizadas uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 12, cinco cartuchos calibre 12 carregados e 15 cartuchos calibre 36. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A ação integra a Operação Protetor de Divisas, que possui caráter permanente no combate à criminalidade e na captura de foragidos. A operação tem como base o município de Iraí e contempla toda a área de atuação da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior.