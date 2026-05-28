Capotamento deixa quatro feridos em Trindade do Sul

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite desta terça-feira (27), em Trindade do Sul. A ocorrência envolveu um capotamento seguido de saída de pista de um veículo que transportava cinco ocupantes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Nonoai, o acidente foi registrado por volta das 19h37.

Quatro passageiros sofreram ferimentos e receberam os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao hospital de Trindade do Sul para avaliação médica.