Capotamento deixa quatro feridos em Trindade do Sul
Veículo saiu da pista na noite desta terça-feira e motorista deixou o local antes da chegada do socorro
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Rádio Navegantes
28/05/2026 às 07h24
Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite desta terça-feira (27), em Trindade do Sul. A ocorrência envolveu um capotamento seguido de saída de pista de um veículo que transportava cinco ocupantes.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Nonoai, o acidente foi registrado por volta das 19h37.
Quatro passageiros sofreram ferimentos e receberam os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao hospital de Trindade do Sul para avaliação médica.
O atendimento contou com a atuação conjunta do Corpo de Bombeiros e das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Trindade do Sul e Nonoai.
Conforme relatos de testemunhas, o motorista do veículo deixou o local antes da chegada das equipes de socorro e ainda não foi identificado.
As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
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