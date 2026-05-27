IA transforma produção de vídeos para marketing

A produção de vídeos para marketing está passando por uma das transformações mais aceleradas de sua história. O avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa aplicadas à criação audiovisual, capazes de gerar imagens, simular física, criar personagens e editar sequências completas a partir de comandos em linguagem natural, está redefinindo o que equipes de marketing conseguem produzir, em que prazo e a qual custo.

Em 2025, modelos como o Veo 3, do Google, e o Sora, da OpenAI, passaram a gerar vídeos com nível de realismo até então inatingível por sistemas automatizados. A capacidade de simular gravidade, interações físicas e iluminação de forma crível, uma limitação estrutural das gerações anteriores, deixou de existir como barreira para a produção em escala, abrindo caminho para o uso dessas ferramentas em campanhas publicitárias, treinamentos corporativos e conteúdo para redes sociais.

Além disso, o impacto econômico potencial dessa mudança vai além das equipes de criação: um relatório do McKinsey Global Institute estima que a inteligência artificial generativa pode adicionar entre "US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões" em valor anual à economia global, considerando 63 casos de uso analisados. Marketing e vendas figuram entre as quatro funções que concentram 75% desse valor potencial, ao lado de operações com clientes, engenharia de software e pesquisa e desenvolvimento.

Com isso, os ganhos de produtividade mensuráveis reforçam a relevância do movimento para equipes de marketing. Uma pesquisa da Penn Wharton Budget Model, publicada em setembro de 2025, projeta que os ganhos médios de redução de custos com a adoção de ferramentas de IA generativa devem crescer de 25% para até "40%" ao longo das próximas décadas, com potencial de afetar substancialmente "40% do Produto Interno Bruto (PIB) atual". No contexto da criação de conteúdo, o efeito mais imediato está na redução do tempo de produção: roteiros, variações de anúncios, legendas e edições que demandariam horas passam a ser gerados em minutos, liberando profissionais para o trabalho estratégico.

A percepção sobre o impacto da tecnologia também é expressiva no Brasil: segundo pesquisa AI Monitor 2025 da Ipsos, realizada em 30 países, "57% dos brasileiros" sentem entusiasmo com produtos e serviços que utilizam inteligência artificial, índice acima da média de países como Canadá, Bélgica e Suíça. Ao mesmo tempo, "66% afirmam ter boa compreensão sobre o que é IA", resultado próximo à média global de 67%.

"A IA para vídeo deixou de ser experimental. Equipes de marketing que adotam essas ferramentas conseguem escalar produção de conteúdo sem escalar headcount, o que é especialmente relevante para marcas com presença simultânea em múltiplos canais. O desafio não está mais no acesso à tecnologia, mas na capacidade de conduzir a narrativa com uma direção estratégica clara. Sem coerência comunicacional, o volume aumenta, mas a relevância do cliente não", avalia Raíssa Santana, sócia e head de Comunicação da Ocupe, doutora em Linguística pela Unicamp.

O mesmo levantamento da Ipsos indica que "46% dos brasileiros sentem nervosismo diante dos produtos que utilizam IA" — dado que sinaliza uma exigência crescente de autenticidade e transparência por parte das marcas. Para equipes de marketing, o ponto de equilíbrio entre escala tecnológica e diferenciação criativa humana torna-se, portanto, uma variável competitiva concreta — não apenas uma preferência estética.

Sobre Raíssa Santana

Raíssa Santana é sócia e head de Comunicação na Ocupe, com atuação estratégica na integração das áreas de Criação e Conteúdo. Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestra em Linguística pela Universidade de São Paulo (USP), aplica formação científica em linguagem e discurso às estratégias de comunicação do mercado publicitário.