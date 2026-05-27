Câmara faz sessão de 8 minutos na manhã de hoje para viabilizar votação da 6x1 em comissão

A Câmara dos Deputados teve na manhã desta quarta-feira (27) sessão rápida no plenário da Casa para destravar a votação do fim da escala 6x1 na comissão especial.

A reunião no plenário durou apenas oito minutos. Foi presidida pelo deputado Charles Fernandes (PSD-BA) e contou apenas com discursos. Não foram realizadas votações. O deputado Jorge Solla (PT-BA) foi o único a discursar na tribuna e falou em defesa da redução da jornada de trabalho.





O parecer da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) sobre o fim da escala 6x1 foi apresentado na segunda-feira (25) pelo relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O texto, no entanto, foi alvo de pedido de vista (mais tempo para análise), solicitado pela oposição.





O prazo da vista considera duas sessões de plenário. Para isso, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou sessões deliberativas na tarde de terça-feira (26) e na manhã desta quarta.

A comissão especial da PEC 6x1 tem reunião prevista nesta manhã para a votação da proposta. Se for aprovada, a expectativa é que a matéria seja analisada no plenário já nesta quarta ou na manhã de quinta-feira (28).

Uma nova sessão do plenário está prevista para a tarde desta quarta, a partir de 15h.

Hugo Motta e a base governista têm pressa para votar a proposta, avaliada como um ativo eleitoral.



O parecer, acordado com o governo, prevê uma redução de duas horas na jornada de trabalho e dois dias de descanso após 60 dias da promulgação da nova regra. Depois de um ano, o texto prevê mais duas horas de diminuição na carga horária semanal para chegar às 40 horas.





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