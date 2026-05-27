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IPCA-15 sobe 0,62% em maio, puxado por alimentos e conta de luz

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Alimentação, habitação e saúde concentraram as maiores pressões sobre a inflação em maio.

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1
27/05/2026 às 11h22
IPCA-15 sobe 0,62% em maio, puxado por alimentos e conta de luz
(Foto: Aloisio Maurício/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,62% em maio, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%.
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Apesar da desaceleração em relação a abril, quando o índice havia avançado 0,89%, o resultado de maio veio acima das expectativas do mercado. Economistas esperavam alta de 0,57% no mês e inflação acumulada de 4,59% em 12 meses. Em maio de 2025, o IPCA-15 foi de 0,36%.
🎯 Com isso, o indicador segue acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2026, a meta central é de 3%, com limite máximo de 4,5%. Desde o ano passado, o sistema passou a operar em modelo contínuo, no qual o cumprimento da meta é acompanhado mês a mês com base na inflação acumulada em 12 meses.
Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Alimentação, habitação e saúde concentraram as maiores pressões sobre a inflação em maio.
Alimentação e bebidas subiu 1,38% e teve o maior impacto no resultado do mês. Na sequência, aparecem habitação, com alta de 1,03%, e saúde e cuidados pessoais, que avançou 1,05%. Já os demais grupos variaram entre queda de 0,33% em transportes e alta de 0,50% em despesas pessoais.
Veja a variação mensal dos preços por grupos:
Alimentação e bebidas: 1,38%
Habitação: 1,03%
Artigos de residência: 0,21%
Vestuário: 0,36%
Transportes: -0,33%
Saúde e cuidados pessoais: 1,05%
Despesas pessoais: 0,50%
Educação: 0,01%
Comunicação: 0,36%
Preço dos alimentos acelera em maio
No grupo alimentação e bebidas, que subiu 1,38% em maio, a maior pressão continuou vindo dos alimentos consumidos em casa, embora o ritmo de alta tenha desacelerado levemente, passando de 1,77% em abril para 1,73% em maio.
Entre os itens que mais encareceram no mês estão:
🥔 Batata-inglesa: +26,29%
🍅 Tomate: +12,97%
🥛 Leite longa vida: +6,07%
🥩 Carnes: +1,98%
Já algumas quedas ajudaram a conter uma alta ainda maior, como:
🍎 Maçã: −2,32%
☕ Café moído: −2,09%
Energia elétrica pressiona preços de habitação
O grupo habitação também ganhou força em maio e subiu 1,03%, puxado principalmente pelo aumento da energia elétrica residencial, que avançou 2,16% e teve o maior impacto individual no IPCA-15 do mês.
A pressão veio, sobretudo, da volta da bandeira tarifária amarela, que adiciona cobrança extra na conta de luz. Além disso, algumas capitais tiveram reajustes nas tarifas de energia:
💡 Fortaleza: +5,59%
💡 Salvador: +4,78%
💡 Recife: +3,86%
Reajuste dos remédios impulsiona inflação
O grupo saúde e cuidados pessoais subiu 1,05% em maio, pressionado principalmente pelos produtos de higiene pessoal, medicamentos e planos de saúde.
Entre os destaques do mês estão:
🧴 Produtos de higiene pessoal: +1,60%
💊 Produtos farmacêuticos: +1,25%
🏥 Plano de saúde: +0,50%
No caso dos medicamentos, a alta reflete o reajuste autorizado de até 3,81% nos preços dos remédios, em vigor desde 1º de abril.
Combustíveis aliviam o grupo de transportes
Após pressionarem a prévia da inflação em abril, quando avançaram 6,06%, os combustíveis passaram a registrar queda de 1,47% em maio, ajudando a aliviar o índice no período.
O recuo foi puxado pelas baixas no etanol (-2,73%), no óleo diesel (-2,04%) e na gasolina (-1,32%), enquanto o gás veicular teve alta de 2,12%.
A desaceleração acontece em meio às medidas adotadas pelo governo federal para conter a alta dos combustíveis diante da disparada do petróleo no mercado internacional, causada pelas tensões no Oriente Médio.
Entre as ações anunciadas estão subsídios temporários para diesel e gasolina, além de benefícios tributários para reduzir o impacto da alta internacional sobre os preços internos.
Já as passagens aéreas voltaram a subir em maio, com avanço de 3,25%, após queda de 14,32% no mês anterior.


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