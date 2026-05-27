Mulher é atropelada em avenida de Três Passos na manhã desta quarta-feira
Vítima de 52 anos foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital; estado de saúde é estável
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações MB Notícias
27/05/2026 às 11h16
Uma mulher de 52 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (27), na Avenida Duque de Caxias, em frente ao Balbinot Gás, em Três Passos.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h45, após acionamento pelo telefone de emergência 193. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída no meio da avenida, em decúbito lateral, com ferimentos na face e na cabeça, além de suspeita inicial de traumatismo craniano.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a mulher foi atingida por um veículo Volkswagen Gol. O motorista permaneceu no local durante o atendimento. Uma equipe da Brigada Militar também acompanhou a ocorrência.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, sendo imobilizada com colar cervical e maca rígida. Posteriormente, foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos.
Conforme atualização das informações, a mulher passou por exames e permanece na sala vermelha da unidade hospitalar com suspeita de fratura cervical. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.