Comunidade de Daltro Filho destina R$ 7,9 mil arrecadados na Festa do Frango à Liga Feminina de Combate ao Câncer

A 4ª edição da Festa do Frango, realizada no dia 17 de maio na comunidade de Daltro Filho, também teve como destaque uma ação voltada à solidariedade. Além da programação que reuniu a comunidade e visitantes, parte dos recursos arrecadados durante o evento será destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela.

Conforme informações repassadas pelo coordenador da comunidade, Rogério Fleck, 50% do valor arrecadado na festa será revertido para a entidade, totalizando R$ 7.900,00 destinado a Liga Feminina.

A entrega oficial do recurso está prevista para acontecer nesta quarta-feira. A iniciativa busca contribuir com o trabalho desenvolvido pela Liga Feminina, que atua no apoio e acompanhamento de pacientes do município.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.