Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comunidade de Daltro Filho destina R$ 7,9 mil arrecadados na Festa do Frango à Liga Feminina de Combate ao Câncer

Valor representa 50% da arrecadação da 4ª Festa do Frango; entrega será realizada nesta quarta-feira em Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
27/05/2026 às 10h24
Comunidade de Daltro Filho destina R$ 7,9 mil arrecadados na Festa do Frango à Liga Feminina de Combate ao Câncer
(Foto: Divulgação Comunidade de Daltro Filho)

A 4ª edição da Festa do Frango, realizada no dia 17 de maio na comunidade de Daltro Filho, também teve como destaque uma ação voltada à solidariedade. Além da programação que reuniu a comunidade e visitantes, parte dos recursos arrecadados durante o evento será destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela.

Conforme informações repassadas pelo coordenador da comunidade, Rogério Fleck, 50% do valor arrecadado na festa será revertido para a entidade, totalizando R$ 7.900,00 destinado a Liga Feminina.

A entrega oficial do recurso está prevista para acontecer nesta quarta-feira. A iniciativa busca contribuir com o trabalho desenvolvido pela Liga Feminina, que atua no apoio e acompanhamento de pacientes do município.



 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Plenário da Câmara (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado)
Escala 6x1 Há 11 horas

Câmara faz sessão de 8 minutos na manhã de hoje para viabilizar votação da 6x1 em comissão

Sessão do plenário foi realizada na manhã desta quarta-feira (27) para contar prazo e garantir a análise da PEC 6x1 na comissão

 (Foto: Aloisio Maurício/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo)
IPCA Há 12 horas

IPCA-15 sobe 0,62% em maio, puxado por alimentos e conta de luz

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Alimentação, habitação e saúde concentraram as maiores pressões sobre a inflação em maio.

 Visita buscou fortalecer diálogo interinstitucional para promoção dos direitos fundamentais e aprimoramento do sistema prisional -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 12 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça visita Cadeia Pública de Porto Alegre e confere a execução penal na unidade

A Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) recebeu, na terça-feira (26/5), a visita institucional do ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribun...

 (Foto: Divulgação/Governo Federal)
Justiça Há 12 horas

Faxineira é condenada por má-fé após admitir que recusou carteira assinada para manter Bolsa Família

Trabalhadora processou empresa em busca de vínculo empregatício e indenização, mas Justiça entendeu que houve omissão deliberada de renda para continuar recebendo benefício social.

 (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)
Piso salarial Há 15 horas

Senado aprova MP que estabelece piso de R$ 5.130 para professores

A medida representa um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, de R$ 4.867,77, com um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
14° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
HSA Há 3 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados
Tecnologia Há 4 horas

BESS vira infraestrutura estratégica no Brasil
Senado Federal Há 4 horas

Esforço conjunto é essencial contra El Niño, segundo debatedores no Senado
Economia Há 4 horas

Bancos transferem R$ 5,7 bi de valores esquecidos para o Desenrola
Política Há 4 horas

Lula celebra alta do IDH e projeta avanço com transição energética

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 398,239,03 -1,07%
Ibovespa
175,744,38 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias