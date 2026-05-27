SP tem mais um caso de feminicídio; crime registra alta no estado

A Polícia Civil de São Paulo investiga o feminicídio de uma mulher de 22 anos no bairro de Tremembé, zona norte da capital paulista. A vítima foi baleada pelo ex-companheiro, de 52 anos, na noite da terça-feira (26).

As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) . Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, e o resgate foi acionado. No entanto, a mulher não resistiu, e a morte foi constatada no local.

Segundo a SSP, o autor da agressão fugiu após os disparos. Dois celulares foram apreendidos, e o homem não foi localizado até o momento. Ele é procurado.

O caso foi registrado no 73° Distrito Policial do Jaçanã como feminicídio, violência doméstica e localização/apreensão de objeto.

Feminicídio

O estado de São Paulo registrou 86 vítimas de feminicídio em apenas três meses. O número mostra aumento de 41% em relação a 2025, quando houve 61 vítimas desse tipo de crime no primeiro trimestre do ano.

Esses são os dados são os mais atualizados, segundo o portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 3.020 ocorrências no acumulado deste ano , de janeiro a março. O número indica alta de 31,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Também cresceram registros de agressão física no estado. Segundo as estatísticas criminais, foram 19.249 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres no trimestre , o que representa aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando houve 17.926 registros.