Polícia Federal realiza nova fase de Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS

Conforme apurado pela jornalista Camila Bomfim , da Globonews, entre os alvos estão associações ligadas à previdência, como Amar, Master Prev, AASP e Andapp, em São Paulo, e Unibap e Abenprev, em Brasília.

Já em Pernambuco, ação mira servidores e ex-servidores do INSS suspeitos de estarem envolvidos no esquema.

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