Polícia Federal realiza nova fase de Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS

Nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS é realizada pela Polícia Federal (PF) com Controladoria-Geral da União (CGU) nesta quarta-feira (27).
De acordo com a PF, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas, como bloqueio de bens.
A ofensiva acontece nos Estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal.
Conforme apurado pela jornalista Camila Bomfim, da Globonews, entre os alvos estão associações ligadas à previdência, como Amar, Master Prev, AASP e Andapp, em São Paulo, e Unibap e Abenprev, em Brasília.
Já em Pernambuco, ação mira servidores e ex-servidores do INSS suspeitos de estarem envolvidos no esquema.
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