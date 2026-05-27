Brigada Militar apreende carga de pinhão sem documentação em Iraí

Durante uma fiscalização realizada no Posto Fiscal de Iraí, nesta terça-feira (26), a Brigada Militar abordou um caminhão do tipo furgão.

Na vistoria do veículo, os policiais constataram o transporte de aproximadamente 2 mil quilos de sementes de pinhão (Araucaria angustifolia) sem a documentação de origem florestal e também sem nota fiscal da carga.

Diante da irregularidade, a carga foi apreendida e foram adotadas as medidas administrativas e legais previstas na legislação ambiental vigente.

Por se tratar de um produto perecível, o material será destinado à doação para instituições beneficentes.

A ação contou com a atuação conjunta de equipes do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, do Batalhão Fazendário e de uma guarnição da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.