Vítima do acidente fatal em Tenente Portela na terça-feira tinha 59 anos e foi atropelada após pane mecânica na RSC-472

Um homem de 59 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado por volta das 22h30 desta terça-feira (26), na RSC-472, nas proximidades do km 12, em Tenente Portela.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, a corporação foi acionada por motoristas que passavam pela rodovia e informaram sobre um acidente com pessoas feridas.

As equipes se deslocaram até o ponto indicado com caminhão e viatura de resgate. Ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida em uma lavoura às margens da pista. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil já realizavam o atendimento da ocorrência.

Segundo familiares, a família viajava em um Santana cinza quando o automóvel apresentou problemas mecânicos durante o trajeto. O motorista estacionou o veículo no acostamento da RSC-472 e foi até a parte traseira do carro para verificar a situação. Nesse momento, outro veículo atingiu o Santana parado e atropelou o homem.

Com a força do impacto, a vítima foi lançada cerca de oito metros do local onde o automóvel estava estacionado. O veículo envolvido deixou o local sem prestar socorro. Conforme relatos da família, não foi possível identificar se o automóvel era uma caminhonete ou um caminhão.

No Santana também estavam a esposa e a sogra da vítima, que não sofreram ferimentos. A família retornava do Paraná, onde havia passado o fim de semana, e seguia para Doutor Maurício Cardoso, município onde reside.

O carro teve danos na parte traseira esquerda.

Uma equipe da Brigada Militar de Miraguaí permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu o atendimento da ocorrência.