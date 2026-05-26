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Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira no quilômetro 12 da rodovia; o veículo atropelador fugiu do local sem prestar socorro

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
26/05/2026 às 23h41 Atualizada em 26/05/2026 às 23h50
Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Foto: Redes Sociais

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem ainda não identificado na noite desta terça-feira, por volta das 22 horas, no quilômetro 12 da RSC-472, em Tenente Portela. A vítima viajava com a família em direção ao município de Três Passos quando o automóvel em que estavam apresentou uma pane mecânica.

De acordo com informações preliminares, o condutor parou o carro no acostamento da rodovia. Ao descer do veículo para verificar o problema ou sinalizar a pista, o homem foi violentamente atingido por outro automóvel que trafegava pelo local. O impacto foi tão severo que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Uma grande estrutura de resgate foi acionada para atender a ocorrência. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Tenente Portela e de Três Passos, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três Passos, deslocaram-se rapidamente até o ponto do atropelamento. No entanto, os socorristas puderam apenas constatar o óbito da vítima.

Não há informações de feridos entre os demais familiares que permaneceram no veículo.

O motorista do veículo atropelador fugiu do local logo após a colisão, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima ou assistência à família. Até o momento, o carro e o condutor não foram identificados pelas autoridades.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os levantamentos técnicos e dar início às investigações que devem apontar as circunstâncias exatas do fato e a identidade do responsável.

Devido aos trabalhos de perícia e remoção do corpo, o trânsito no quilômetro 12 da RSC-472 fluiu em meia pista durante o final da noite, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.

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(Foto: Reprodução Agência Impacto)
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