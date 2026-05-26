Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem ainda não identificado na noite desta terça-feira, por volta das 22 horas, no quilômetro 12 da RSC-472, em Tenente Portela. A vítima viajava com a família em direção ao município de Três Passos quando o automóvel em que estavam apresentou uma pane mecânica.

De acordo com informações preliminares, o condutor parou o carro no acostamento da rodovia. Ao descer do veículo para verificar o problema ou sinalizar a pista, o homem foi violentamente atingido por outro automóvel que trafegava pelo local. O impacto foi tão severo que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Uma grande estrutura de resgate foi acionada para atender a ocorrência. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Tenente Portela e de Três Passos, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três Passos, deslocaram-se rapidamente até o ponto do atropelamento. No entanto, os socorristas puderam apenas constatar o óbito da vítima.

Não há informações de feridos entre os demais familiares que permaneceram no veículo.

O motorista do veículo atropelador fugiu do local logo após a colisão, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima ou assistência à família. Até o momento, o carro e o condutor não foram identificados pelas autoridades.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os levantamentos técnicos e dar início às investigações que devem apontar as circunstâncias exatas do fato e a identidade do responsável.

Devido aos trabalhos de perícia e remoção do corpo, o trânsito no quilômetro 12 da RSC-472 fluiu em meia pista durante o final da noite, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.