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Governo do Estado investe R$ 241,7 milhões em prédios públicos nos quatro primeiros meses de 2026

Nos quatro primeiros meses de 2026, o Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 241,7 milhões em obras de prédios públicos, gerenciadas pela Secreta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/05/2026 às 21h43
Governo do Estado investe R$ 241,7 milhões em prédios públicos nos quatro primeiros meses de 2026
Barragem Jaguari recebeu, nesses quatro meses, R$ 14,3 milhões dos cofres do Estado -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Nos quatro primeiros meses de 2026, o Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 241,7 milhões em obras de prédios públicos, gerenciadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), beneficiando mais de 200 edificações. O valor considera tanto trabalhos concluídos quanto aqueles que foram iniciados neste ano e estão em execução. No período, também foram destinados R$ 19 milhões às construções das barragens Jaguari, em São Gabriel, e Taquarembó, em Dom Pedrito. Os dados não incluem obras de outras pastas, como estradas.

“Os números que apresentamos são uma demonstração de que o trabalho do governo foi bem executado e proporciona benefícios para a população. É uma revolução acontecendo nas obras e na infraestrutura do Estado”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

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Os prédios da Rede Estadual de educação receberam o maior valor no período: R$ 148,7 milhões em 144 instituições de 88 municípios. Desde janeiro, iniciaram-se 101 obras que estão atualmente em execução, com aporte de R$ 77,7 milhões para 95 escolas. Somados aos trabalhos que começaram anteriormente, são R$ 380,9 milhões sendo investidos no momento em 251 estabelecimentos. De janeiro a abril, foram finalizados 58 trabalhos em 54 colégios, totalizando R$ 71 milhões.

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Os maiores investimentos nas unidades de ensino foram nos trabalhos concluídos na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela, que recebeu R$ 9,8 milhões; e no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, onde R$ 5,9 milhões foram aplicados em uma das etapas da recuperação geral da instituição. Ao todo, a escola caxiense receberá R$ 30 milhões.

Barragens e demais prédios

O principal marco do início do ano foi a conclusão da estrutura principal da Barragem Jaguari, anunciada em 1º de abril , com o término da primeira fase da obra. Nesses quatro meses, a construção recebeu R$ 14,3 milhões dos cofres do Estado, além de R$ 13 milhões da União, totalizando R$ 27,4 milhões. Na Taquarembó, o governo gaúcho aportou R$ 4,7 milhões, com mais R$ 2,2 milhões federais, somando R$ 6,9 milhões.

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Outros 60 prédios públicos em 23 municípios receberam R$ 93 milhões entre janeiro e abril. Desse valor, R$ 18,6 milhões foram para 31 construções ou reparos encerrados em 26 locais. As 38 obras realizadas em 37 estabelecimentos que começaram no período e permanecem em execução têm investimento de R$ 74,4 milhões. O valor dos serviços em andamento chega a R$ 1 bilhão se somado aos iniciados antes de 2026.

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Uma das principais obras foi realizada na sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Porto Alegre, com quase R$ 7 milhões destinados para três fases finalizadas da ampla recuperação em curso. O prédio histórico receberá, ao todo, quase R$ 20 milhões para melhorias, incluindo os serviços em execução e os já finalizados.

“É um momento especial para o Rio Grande do Sul. Na nova realidade que o Estado vive e que se construiu dentro da SOP, não há demora para que os trabalhos andem, como provam os expressivos investimentos realizados em apenas quatro meses. Cada real destinado a essas obras significa uma oportunidade para um futuro melhor”, diz Izabel.

Auditório do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul -Foto: Juliana Cagliari Stefani/SOP
Auditório do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul -Foto: Juliana Cagliari Stefani/SOP

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

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