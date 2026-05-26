Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação contra Castro mira aportes de R$ 3,6 bi em fundos do Master

Recursos têm origem na RioPrevidência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/05/2026 às 15h15
Operação contra Castro mira aportes de R$ 3,6 bi em fundos do Master
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A oitava fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal (PF) e investiga o envolvimento do ex-governador Cláudio Castro na aplicação irregular de R$ 3,6 bilhões da previdência dos servidores fluminenses em Letras de Crédito e fundos do Banco Master.

O recurso aplicado tem origem na RioPrevidência , autarquia responsável por administrar os recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo o pagamento de aposentadorias e benefícios a mais de 235 mil servidores ativos e inativos.

De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Castro, os indícios colhidos pela PF até o momento apontam que o ex-governador “exerceu papel politicamente relevante para a viabilização dos aportes da RioPrevidência no Banco Master”.

Em troca, haveria o pagamento de vantagens indevidas ao envolvidos nos investimentos feitos pela RioPrevidência à revelia da política conservadora de aplicação de recursos financeiros regidos pelo RPPS.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao todo, estão sendo cumpridos nesta quinta dez mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Além de Castro, são alvo da operação Ricardo Siqueira Rodrigues, apontado como lobista e operador do esquema, e o ex-presidente do RioPrevidência Deivis Marcon Antunes, preso em etapa anterior da investigação.

As diligências tiveram como ponto de partida mensagens extraídas de um dos celulares de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

>> Clique aqui e leia mais sobre o assunto, na Agência Brasil

Além disso, a PF realizou um trabalho de sincronização entre encontros e contatos feitos entre o ex-banqueiro e o ex-governador e os aportes feitos pelo RioPrevidência.

“No ponto, a relação de Daniel Bueno Vorcaro e Cláudio Bomfim de Castro e Silva trazida aos autos ultrapassou o mero contato institucional, alcançando indícios concretos da ocorrência de tratativas ilícitas que viabilizaram a captação de um total de R$ 3.691.000.000 em investimentos no Banco Master, somando-se os montantes aplicados em fundos e Letras Financeiras”, escreveu Mendonça.

De acordo com relatório parcial da PF, citado por Mendonça, entre outubro de 2023 e julho de 2024, a RioPrevidência realizou aportes de R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Banco Master.

Posteriormente, de dezembro de 2024 a outubro de 2025, diante de entraves regulatórios, foram realizados novos aportes em fundos estruturados pelo mesmo grupo, na ordem de R$ 2,01 bilhões.

“Tudo em contexto de crescente dificuldade do banco”, destacou Mendonça.

Comando da RioPrevidência

Ainda segundo as investigações, a atuação se deu primeiro pela troca de comando na RioPrevidência, com a nomeação, por Castro, de nomes alinhados ao esquema criminoso.

O Banco Master foi liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central, por falta de liquidez e suspeita de fraudes financeiras reiteradas. Desde que o escândalo veio à tona, diversas frentes de investigação foram abertas para apurar as ligações de Vorcaro com agentes públicos.

A Agência Brasil tenta contato com a defesa dos envolvidos e deixa o espaço aberto para posicionamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Réu por atropelar e arrastar mulher por 1km em SP vai a júri popular

Tainara Santos morreu aos 31 anos deixando dois filhos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Caso Henry: celular da babá levou polícia a descobrir agressões

Delegado que conduziu investigação abriu 2º dia de julgamento
Justiça Há 10 horas

CNJ aprova contracheque único para juízes de todo país

Medida aumenta a transparência e facilita a fiscalização nos pagamento

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

STF articula resposta após Moraes ser notificado em processo dos EUA

Corte pretende acionar diplomacia e AGU também pode auxiliar no caso
Justiça Há 1 dia

Jairinho desiste de novo adiamento, e julgamento do caso Henry começa

Réu mudou posicionamento, após chance de ir para presídio mais rígido

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias