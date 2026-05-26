Governo simplifica recuperação da conta Gov.br para usuários que trocarem ou perderem o celular
Nova funcionalidade reduz tempo de recuperação e exige cadastro prévio de e-mail aliado à verificação em duas etapas
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações CNN Brasil, O Estado de S. Paulo e Agência Brasil
26/05/2026 às 11h39
Usuários da plataforma Gov.br agora contam com uma nova alternativa para recuperar o acesso à conta em caso de perda ou troca de aparelho celular. A atualização permite que o procedimento seja concluído em poucos minutos, enquanto anteriormente o processo poderia levar até três dias úteis.
A mudança é destinada principalmente aos usuários que utilizam a verificação em duas etapas, mecanismo adotado para aumentar a segurança e reduzir riscos de golpes e acessos indevidos.
Para utilizar a nova funcionalidade, será necessário cadastrar previamente um e-mail de recuperação no aplicativo Gov.br. O endereço pode ser o mesmo já utilizado na conta ou um diferente, exclusivo para esse tipo de acesso. A opção está disponível apenas para quem ativar a verificação em duas etapas e mantiver o aplicativo atualizado.
Outra alternativa para recuperação rápida da conta é por meio da Carteira de Identidade Nacional, utilizando reconhecimento facial para validar a identidade do usuário.
Segundo dados do governo federal, a plataforma Gov.br reúne mais de 176 milhões de usuários e disponibiliza acesso a milhares de serviços digitais, incluindo plataformas como Meu INSS e Carteira Digital de Trânsito.
Como funciona a recuperação da conta:
• Manter o aplicativo Gov.br atualizado; • Selecionar a opção “estou com dificuldades para gerar o código”; • Realizar a validação por reconhecimento facial; • Confirmar um código enviado ao e-mail previamente cadastrado; • Recuperar o acesso de forma mais rápida e segura.
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