Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temporal em Barra do Guarita deixa 15 casas atingidas e mantém equipes mobilizadas

Lonas foram distribuídas às famílias atingidas, equipes seguem levantando prejuízos e aulas no interior foram suspensas devido aos danos nas estradas e dificuldades no transporte escolar.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
26/05/2026 às 11h15
Temporal em Barra do Guarita deixa 15 casas atingidas e mantém equipes mobilizadas
(Foto: Divulgação Ascom Barra do Guarita)

O forte temporal acompanhado de chuva intensa e queda de granizo registrado no final da tarde e noite desta segunda-feira, dia 25, provocou diversos prejuízos no município de Barra do Guarita, especialmente em comunidades do interior. Conforme levantamento inicial da Defesa Civil, cerca de 15 residências foram atingidas, principalmente com destelhamentos e danos estruturais.

Em entrevista à Rádio Província FM, o major Silvano, da Defesa Civil, confirmou os estragos e destacou que as localidades de Remanso do Uruguai, Esquina Jaboticaba e Canhada Funda estão entre as áreas mais afetadas pelo temporal. Além das residências, diversas estradas do interior sofreram danos, dificultando o deslocamento de moradores e comprometendo parcialmente o transporte escolar nas comunidades rurais.

Ainda durante a noite, equipes da prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros Voluntários iniciaram o atendimento às famílias atingidas. Lonas foram distribuídas em pontos estratégicos para auxiliar na proteção das casas danificadas. Nesta terça-feira, equipes da Assistência Social e da Engenharia Civil seguem realizando visitas técnicas para levantamento dos prejuízos e encaminhamento das demandas aos órgãos competentes.

Servidores das secretarias de Obras e Agricultura trabalham na recuperação das estradas e acessos prejudicados pela chuva. Apesar dos transtornos, o major Silvano ressaltou que os serviços essenciais do município seguem funcionando normalmente. Apenas as aulas foram suspensas nesta terça-feira em função das condições das estradas e da dificuldade de circulação do transporte escolar. A previsão é de que as atividades retornem normalmente nesta quarta-feira.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de pessoas desabrigadas. As famílias permaneceram em suas residências, muitas delas recebendo auxílio emergencial de familiares e das equipes mobilizadas no atendimento.




■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 5 horas

Em dez anos, Fundopem e Proedi aprovaram mais de 15 bilhões em projetos industriais no Rio Grande do Sul

Milhares de empregos gerados, mais de R$ 14,1 bilhões em investimentos, distribuídos em 677 projetos apoiados nos últimos dez anos. Os números são ...

 Barragem Jaguari recebeu, nesses quatro meses, R$ 14,3 milhões dos cofres do Estado -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Obras Há 6 horas

Governo do Estado investe R$ 241,7 milhões em prédios públicos nos quatro primeiros meses de 2026

Nos quatro primeiros meses de 2026, o Governo do Rio Grande do Sul investiu R$ 241,7 milhões em obras de prédios públicos, gerenciadas pela Secreta...

 Nova funcionalidade do sistema digital reduz tempo de acesso e amplia opções de autenticação para usuários. (Foto: Agência Brasil)
Tecnologia Há 16 horas

Governo simplifica recuperação da conta Gov.br para usuários que trocarem ou perderem o celular

Nova funcionalidade reduz tempo de recuperação e exige cadastro prévio de e-mail aliado à verificação em duas etapas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 -
Planejamento Há 18 horas

Agronegócio no Rio Grande do Sul movimenta US$ 3,2 bilhões em exportações no primeiro trimestre de 2026

O agronegócio no Rio Grande do Sul exportou US$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre de 2026, valor que representou 72% das exportações totais do Esta...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias