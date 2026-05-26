Temporal em Barra do Guarita deixa 15 casas atingidas e mantém equipes mobilizadas

O forte temporal acompanhado de chuva intensa e queda de granizo registrado no final da tarde e noite desta segunda-feira, dia 25, provocou diversos prejuízos no município de Barra do Guarita, especialmente em comunidades do interior. Conforme levantamento inicial da Defesa Civil, cerca de 15 residências foram atingidas, principalmente com destelhamentos e danos estruturais.

Em entrevista à Rádio Província FM, o major Silvano, da Defesa Civil, confirmou os estragos e destacou que as localidades de Remanso do Uruguai, Esquina Jaboticaba e Canhada Funda estão entre as áreas mais afetadas pelo temporal. Além das residências, diversas estradas do interior sofreram danos, dificultando o deslocamento de moradores e comprometendo parcialmente o transporte escolar nas comunidades rurais.

Ainda durante a noite, equipes da prefeitura, Defesa Civil e Bombeiros Voluntários iniciaram o atendimento às famílias atingidas. Lonas foram distribuídas em pontos estratégicos para auxiliar na proteção das casas danificadas. Nesta terça-feira, equipes da Assistência Social e da Engenharia Civil seguem realizando visitas técnicas para levantamento dos prejuízos e encaminhamento das demandas aos órgãos competentes.

Servidores das secretarias de Obras e Agricultura trabalham na recuperação das estradas e acessos prejudicados pela chuva. Apesar dos transtornos, o major Silvano ressaltou que os serviços essenciais do município seguem funcionando normalmente. Apenas as aulas foram suspensas nesta terça-feira em função das condições das estradas e da dificuldade de circulação do transporte escolar. A previsão é de que as atividades retornem normalmente nesta quarta-feira.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de pessoas desabrigadas. As famílias permaneceram em suas residências, muitas delas recebendo auxílio emergencial de familiares e das equipes mobilizadas no atendimento.













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