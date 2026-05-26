Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios

O Governo do Rio Grande do Sul realizou, nesta segunda-feira (25/5), em Porto Alegre, o evento RS+Digital e +Diferente, que marcou um novo momento na transformação digital do Estado. No encontro, voltado a gestores municipais e parceiros estratégicos, foram apresentados os avanços concretos liderados pela administração estadual e anunciadas iniciativas inovadoras para ampliar e qualificar os serviços públicos digitais.

A programação foi conduzida pelo governador Eduardo Leite e pela titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, reunindo mais de 200 participantes entre representantes de prefeituras, instituições e empresas de tecnologia. No evento, foram apresentados os resultados já alcançados e as soluções que vão aprofundar ainda mais a relação entre o cidadão e o poder público, entre elas, a evolução da GurIA, assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa do governo do Estado.

Um dos grandes destaques foi o fortalecimento da parceria entre Estado e municípios, com a ampliação do acesso a soluções digitais e o incentivo à integração de serviços. Durante o encontro, 30 prefeituras aderiram ao RS+Digital, que, desde seu lançamento, em novembro de 2025, já conecta 60 cidades gaúchas em uma rede de inovação e modernização da gestão pública.

Leite destaca transformação digital como eixo de modernização do RS e afirma que tecnologia deve aproximar serviços da população -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador destacou que o RS+Digital representa um novo momento da modernização do Estado, com foco em aproximar os serviços públicos da população e fortalecer a parceria com os municípios. “Estamos construindo um Rio Grande do Sul mais moderno, eficiente e conectado com as necessidades das pessoas. A transformação digital é mais do que a tecnologia, é sobre simplificar a vida do cidadão, dar mais agilidade aos serviços públicos e preparar o Estado para os desafios do futuro”, afirmou Eduardo Leite.

Inovação e parcerias

O evento também foi palco para a formalização de parcerias estratégicas com grandes nomes da tecnologia, como Microsoft, Gartner, IBM, TrendAI, F5 e Procergs. Os acordos vão impulsionar a inovação, fortalecer a governança digital e apoiar diretamente os municípios na sua trajetória de transformação.

Nova fase da assistente virtual passa a oferecer serviços públicos diretamente pelo WhatsApp, com atendimento ágil e simples -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Entre as novidades apresentadas está a nova fase da GurIA, que passa a oferecer serviços públicos por meio de conversação, permitindo que o cidadão resolva demandas diretamente pelo WhatsApp, com mais agilidade e praticidade. Um primeiro conjunto de dez serviços nesse formato, viabilizado a partir de parceria com a IBM, foi anunciado durante o evento e inclui a solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a consulta da situação veicular e o registro de ocorrências on-line na Delegacia da Mulher.

“O RS+Digital mostra que a transformação digital avança quando trabalhamos em rede. Estamos ampliando parcerias com municípios e com o setor de tecnologia para levar soluções mais simples e acessíveis ao cidadão. Avançamos na integração de serviços, no uso de dados e na inteligência artificial, como a evolução da GurIA, que aproxima o governo das pessoas. O objetivo é qualificar os serviços públicos, com mais agilidade, transparência e eficiência em todo o Estado”, destacou Danielle.

"A iniciativa representa uma solução humanizada, confiável e baseada em inteligência artificial, que demonstra o potencial da tecnologia para gerar benefícios concretos à sociedade. É um avanço relevante na oferta de serviços públicos com mais conveniência e escalabilidade", ressaltou o presidente da IBM América Latina, Tonny Martins.

Cooperação em soluções digitais

Entre os atos, esteve o protocolo de intenções com a Microsoft, que amplia o acesso a soluções digitais para os municípios, além do lançamento de um projeto piloto do Sistema de Monitoramento Governamental (SMG), em parceria com a Famurs, representada no evento pelo presidente Ique Vedovato, e pela Prefeitura de Campo Bom, representada pelo chefe do Executivo municipal, Giovani Feltes.

Programa já conecta 60 municípios e amplia iniciativas com evolução da GurIA, lançamento do SMG e estratégia de cibersegurança -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"Estamos celebrando uma extensão da parceria entre a Microsoft e o Estado, para levar mais produtividade e serviços de inteligência artificial aos municípios, o que significa oferecer um serviço melhor ao cidadão", afirmou a presidente da Microsoft, Priscyla Laham. "Hoje, selamos uma carta de intenção para o treinamento de servidores públicos, permitindo que todos possam capturar e aproveitar as oportunidades que virão com a inteligência artificial”, completou.

O SMG reúne, em uma única plataforma, dados estratégicos sobre projetos do Estado, oferecendo mais transparência, controle e eficiência na gestão. "O Rio Grande do Sul está diferente, para melhor. De forma coletiva e participativa, a iniciativa permite que as municipalidades estejam na mesma página do Estado, e queremos estar presentes, dizendo 'sim' para a GurIA. Este é um Estado verdadeiramente indutor de políticas públicas, com bom relacionamento institucional, modernidade e contemporaneidade.", afirmou Feltes.

Reforço na proteção de dados públicos

A implementação da estratégia de cibersegurança RS Cyber Shield, com participação da Trend e F5, também ocorreu durante o evento. O RS Cyber Shield é uma solução integrada de cibersegurança criada para garantir a proteção contínua dos dados e sistemas do Estado, por meio de uma atuação centralizada, preventiva e permanente. A iniciativa reúne estratégias de proteção, monitoramento e resposta a incidentes, com foco na gestão de riscos cibernéticos e na preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações públicas.

“É uma honra participar deste momento e acompanhar uma iniciativa que leva mais segurança e melhor experiência para o cidadão. Plataformas digitais confiáveis e protegidas são fundamentais para garantir a continuidade dos serviços e a qualidade da entrega à população", afirmou o presidente da Trend AI no Brasil, Cesar Candido.

"Nosso papel nesta parceria é contribuir para que informações, dados e aplicações estejam disponíveis com rapidez e segurança. Em um cenário em que a segurança digital é cada vez mais estratégica, seguimos apoiando o Estado para fortalecer essa jornada", ressaltou o country manager da F5 no Brasil, Hilmar Becker.

Com a Gartner, foi celebrado ainda contrato para serviços de governança de TIC, que prevê suporte à tomada de decisões estratégicas e apoio à nova estrutura da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital do governo do Estado.

"O que celebramos hoje vai além de uma iniciativa tecnológica. Trata-se de um movimento estruturante que fortalece a governança pública, amplia a transparência e aprimora a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Esta nova etapa consolida uma agenda de transformação digital com integração entre Estado e municípios, foco na eficiência administrativa e no cidadão.”, afirmou o vice-presidente executivo da Gartner para a América Latina, Cesar Velloso.