Igreja é atingida por incêndio em município da Serra Gaúcha

Um incêndio atingiu a igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, nesta segunda-feira, 25 de maio. A igreja está localizada na Avenida 25 de Julho, no centro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, se trata de um incêndio de grandes proporções que teve início por volta das 12h30min. Bombeiros de Flores da Cunha e de Caxias do Sul atendem a ocorrência.
Informações iniciais indicam que o espaço estava fechado. A principal suspeita é que um curto circuito tenha acontecido.
Por imagens, é possível ver que o telhado da igreja foi consumido pelas chamas. Não há informações de impactos do fogo no campanário que fica ao lado do templo.
Não havia pessoas no local quando as chamas iniciaram. Segundo o Samu, o único atendido foi o frei Jadir Segalla, responsável pelo espaço, que ficou abalado emocionalmente com a situação.
