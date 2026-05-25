Terça, 26 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Igreja é atingida por incêndio em município da Serra Gaúcha

Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, teve o telhado destruído.

Por: Rafael Piasecki Fonte: *Informações de GZH/Pioneiro
25/05/2026 às 15h08
Igreja é atingida por incêndio em município da Serra Gaúcha
Foto: Júlio César Ruaro / Reprodução GZH

Um incêndio atingiu a igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, nesta segunda-feira, 25 de maio. A igreja está localizada na Avenida 25 de Julho, no centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, se trata de um incêndio de grandes proporções que teve início por volta das 12h30min. Bombeiros de Flores da Cunha e de Caxias do Sul atendem a ocorrência.

Informações iniciais indicam que o espaço estava fechado. A principal suspeita é que um curto circuito tenha acontecido.

Por imagens, é possível ver que o telhado da igreja foi consumido pelas chamas. Não há informações de impactos do fogo no campanário que fica ao lado do templo.

Não havia pessoas no local quando as chamas iniciaram. Segundo o Samu, o único atendido foi o frei Jadir Segalla, responsável pelo espaço, que ficou abalado emocionalmente com a situação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No encontro, governo anunciou novos projetos e parcerias para modernização digital da gestão pública -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 4 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios

O Governo do Rio Grande do Sul realizou, nesta segunda-feira (25/5), em Porto Alegre, o evento RS+Digital e +Diferente, que marcou um novo momento ...

 (Fotos: Divulgação Grupos de WhatsApp e Redes Sociais)
Tempo severo Há 9 horas

Temporal provoca danos em residências e estradas no interior de Barra do Guarita

Comunidades de Jaboticaba, Remanso e Canhada Funda estão entre as mais atingidas; aulas foram suspensas na rede pública municipal.

 Projeto Terra: iniciativa garante escritura gratuita para imóveis da Cohab na capital -Foto: Andrei Kannenbeg/Ascom Sehab
Habitação Há 10 horas

Governo do Estado promove mutirão em Porto Alegre para regularização de imóveis da extinta Cohab

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), realiza nestas segunda-feira (25/5) e terça-feira (26) ...

 -
Sistema prisional Há 12 horas

Policial penal salva criança de engasgo em Pelotas

Na tarde da sexta-feira (22/5), o policial penal Antônio Zehetmeyer, que atua no Presídio Regional de Pelotas (PRP), salvou a vida de uma criança d...

 (Foto: Agência Brasil)
Benefício Há 20 horas

Pé-de-Meia 2026: pagamento da terceira parcela do começa nesta segunda

Depósitos são feitos conforme o mês de nascimento do estudante

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
16° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (2.82mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Quarta
21° 11°
Quinta
24° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
23° 15°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe jornada de 40h semanais com transição de 14 meses; votação será nesta quarta
Política Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe que um dia de folga seja no domingo
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS
Planejamento Há 3 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios
Câmara Há 4 horas

Comissão debate criação de piso salarial para condutores de ambulância

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 0,00%
Euro
R$ 5,83 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,856,94 -0,61%
Ibovespa
177,815,72 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias