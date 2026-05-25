Policial penal salva criança de engasgo em Pelotas

Na tarde da sexta-feira (22/5), o policial penal Antônio Zehetmeyer, que atua no Presídio Regional de Pelotas (PRP), salvou a vida de uma criança de sete anos que estava engasgada. A ação ocorreu após a família ir até a unidade prisional para pedir socorro.

Câmera de segurança registrou o momento do atendimento - Foto: Ascom SSPS

Os pais da criança estavam passando de carro em frente ao presídio quando perceberam que ela apresentava dificuldades para respirar e pediram ajuda ao servidor que estava na entrada do estabelecimento. De imediato, o policial penal prestou os primeiros socorros, realizando a manobra de Heimlich, com base em seu treinamento técnico.

O policial relatou o momento em que os pais chegaram em frente ao estabelecimento em busca de ajuda. “Vi a mãe chegar desesperada com a criança e consegui agir rapidamente. Estou muito contente por ter ajudado a salvar uma vida”, contou o servidor, emocionado.

Devido à intervenção rápida, a criança recobrou a consciência. Logo após, foi atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) prisional do PRP, onde recebeu o atendimento médico necessário.