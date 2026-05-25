Terça, 26 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policial penal salva criança de engasgo em Pelotas

Na tarde da sexta-feira (22/5), o policial penal Antônio Zehetmeyer, que atua no Presídio Regional de Pelotas (PRP), salvou a vida de uma criança d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/05/2026 às 15h12
Policial penal salva criança de engasgo em Pelotas
-

Na tarde da sexta-feira (22/5), o policial penal Antônio Zehetmeyer, que atua no Presídio Regional de Pelotas (PRP), salvou a vida de uma criança de sete anos que estava engasgada. A ação ocorreu após a família ir até a unidade prisional para pedir socorro.

Foto mostra um momento captado por uma câmera de segurança. A cena mostra o pátio de uma instituição, com o portão aberto e um carro na entrada. O agente atende a criança que está com os pais. Outro servidor acompanha o atendimento.
Câmera de segurança registrou o momento do atendimento -Foto: Ascom SSPS

Os pais da criança estavam passando de carro em frente ao presídio quando perceberam que ela apresentava dificuldades para respirar e pediram ajuda ao servidor que estava na entrada do estabelecimento. De imediato, o policial penal prestou os primeiros socorros, realizando a manobra de Heimlich, com base em seu treinamento técnico.

O policial relatou o momento em que os pais chegaram em frente ao estabelecimento em busca de ajuda. “Vi a mãe chegar desesperada com a criança e consegui agir rapidamente. Estou muito contente por ter ajudado a salvar uma vida”, contou o servidor, emocionado.

Devido à intervenção rápida, a criança recobrou a consciência. Logo após, foi atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) prisional do PRP, onde recebeu o atendimento médico necessário.

Texto: Lucille Soares/Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No encontro, governo anunciou novos projetos e parcerias para modernização digital da gestão pública -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 4 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios

O Governo do Rio Grande do Sul realizou, nesta segunda-feira (25/5), em Porto Alegre, o evento RS+Digital e +Diferente, que marcou um novo momento ...

 (Fotos: Divulgação Grupos de WhatsApp e Redes Sociais)
Tempo severo Há 9 horas

Temporal provoca danos em residências e estradas no interior de Barra do Guarita

Comunidades de Jaboticaba, Remanso e Canhada Funda estão entre as mais atingidas; aulas foram suspensas na rede pública municipal.

 Projeto Terra: iniciativa garante escritura gratuita para imóveis da Cohab na capital -Foto: Andrei Kannenbeg/Ascom Sehab
Habitação Há 10 horas

Governo do Estado promove mutirão em Porto Alegre para regularização de imóveis da extinta Cohab

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), realiza nestas segunda-feira (25/5) e terça-feira (26) ...

 Foto: Júlio César Ruaro / Reprodução GZH
Incêndio Há 12 horas

Igreja é atingida por incêndio em município da Serra Gaúcha

Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, teve o telhado destruído.

 (Foto: Agência Brasil)
Benefício Há 20 horas

Pé-de-Meia 2026: pagamento da terceira parcela do começa nesta segunda

Depósitos são feitos conforme o mês de nascimento do estudante

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
16° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (2.82mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Quarta
21° 11°
Quinta
24° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
23° 15°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe jornada de 40h semanais com transição de 14 meses; votação será nesta quarta
Política Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe que um dia de folga seja no domingo
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS
Planejamento Há 3 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios
Câmara Há 4 horas

Comissão debate criação de piso salarial para condutores de ambulância

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 0,00%
Euro
R$ 5,83 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,856,94 -0,61%
Ibovespa
177,815,72 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias