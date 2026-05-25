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Violência em campeonato varzeano causa revolta em Miraguaí

Confusão durante partida terminou com agressão à arbitragem e interrupção do jogo em Tronqueiras

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
25/05/2026 às 11h46
Violência em campeonato varzeano causa revolta em Miraguaí
(Foto: Divulgação)

 

Uma tarde que deveria ser marcada pelo esporte e pela confraternização terminou em cenas de violência neste domingo (24), durante uma partida do Campeonato Municipal Varzeano de Futebol de Campo de Miraguaí, realizada na localidade de Tronqueiras.

O confronto entre Juventus Tronqueiras e São Paulo foi interrompido após uma confusão generalizada envolvendo atletas e torcedores. Conforme informações apuradas, jogadores teriam partido para agressões contra o árbitro da partida, integrante da Associação Portelense de Árbitros, que sofreu ferimentos leves.

Além das agressões, alguns torcedores invadiram o gramado, agravando ainda mais a situação e causando indignação entre os presentes. O episódio foi considerado um grave ataque ao espírito esportivo e ao respeito que deve prevalecer dentro e fora de campo.

Diante da gravidade dos fatos, a partida foi encerrada e a Secretaria Municipal de Esportes, junto ao CMD, deverá avaliar as medidas disciplinares. A expectativa é de punições severas aos envolvidos.

A Associação Portelense de Árbitros também divulgou nota pública de repúdio, condenando os atos de violência e reforçando a necessidade de respeito, segurança e valorização da arbitragem nas competições esportivas.

ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ÁRBITROS

NOTA DE REPÚDIO

A Associação Portelense de Árbitros vem a público manifestar seu repúdio aos fatos ocorridos durante uma partida do Varzeano de Miraguaí, situação que envolveu acontecimentos que vão contra os princípios do respeito, ética esportiva e valorização do trabalho desempenhado pela equipe de arbitragem.

A Associação reforça que atitudes desta natureza são inadmissíveis e não podem fazer parte do esporte, que deve ser sempre um ambiente de competição saudável, respeito mútuo e espírito esportivo.

Repudiamos qualquer tipo de conduta que coloque em risco a integridade física, moral e profissional dos árbitros e demais envolvidos no evento esportivo, ressaltando que o respeito às decisões e ao trabalho da arbitragem é fundamental para o bom andamento das competições.

Informamos ainda que as devidas providências já estão sendo tomadas, visando a apuração completa dos fatos ocorridos, para que todas as medidas necessárias sejam adotadas de forma responsável e dentro das normas vigentes.

A Associação Portelense de Árbitros reafirma seu compromisso com a seriedade, imparcialidade e defesa dos profissionais da arbitragem, trabalhando sempre pela valorização e fortalecimento do esporte.

Miraguaí, 25 de maio de 2026
Associação Portelense de Árbitros



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