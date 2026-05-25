FGTS poderá ser usado para pagar dívida a partir desta segunda-feira; entenda

Os trabalhadores poderão utilizar, a partir desta segunda-feira (25), o saldo do FGTS disponível para renegociação de dívidas no programa Novo Desenrola Brasil.
A medida permitirá o uso de até 20% do saldo ou até R$ 1 mil, o que for maior, para amortização ou quitação de dívidas em atraso.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor liberado pela Caixa será transferido diretamente para o banco.
Após a consulta do saldo, as instituições financeiras terão um prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal
Depois da validação do contrato, a Caixa fará a transferência direta do valor do FGTS à instituição financeira.
A estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação de dívidas por meio do programa.
Trabalhador pode renegociar dívida com o banco credor e, durante a negociação, autorizar o uso de até 20% do saldo total do seu fundo de garantia (contas ativas e inativas) ou até R$ 1.000, valendo o maior valor.
O trabalhador pode acessar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal, que mostra o extrato analítico da empresa.
Aplicativo FGTS
Por meio do aplicativo é possível acessar o extrato, atualizar endereço, solicitar saque etc.
Para baixar o aplicativo, acesse o site da Caixa.
• Informações no site da Caixa
Já na terça-feira (26), será liberado um total de R$ 8,4 bilhões para mais de 10,5 milhões de trabalhadores.
A medida é para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.
O pagamento será feito com depósito automático nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.
Ficam bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto às instituições financeiras, conforme as condições previstas em cada contrato.
O Ministério do Trabalho alerta que, antes do dia 25 de maio, os valores que serão creditados aos trabalhadores deixarão de aparecer no saldo disponível das contas do FGTS, em razão do processamento da operação.
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