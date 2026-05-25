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FGTS poderá ser usado para pagar dívida a partir desta segunda-feira; entenda

A medida permitirá o uso de até 20% do saldo ou até R$ 1 mil, o que for maior, para amortização ou quitação de dívidas em atraso.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portal R7
25/05/2026 às 07h15
FGTS poderá ser usado para pagar dívida a partir desta segunda-feira; entenda
(Foto: Agência Brasil)

Os trabalhadores poderão utilizar, a partir desta segunda-feira (25), o saldo do FGTS disponível para renegociação de dívidas no programa Novo Desenrola Brasil.

A medida permitirá o uso de até 20% do saldo ou até R$ 1 mil, o que for maior, para amortização ou quitação de dívidas em atraso.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor liberado pela Caixa será transferido diretamente para o banco.

Após a consulta do saldo, as instituições financeiras terão um prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal

Depois da validação do contrato, a Caixa fará a transferência direta do valor do FGTS à instituição financeira.

A estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação de dívidas por meio do programa.

Como funciona

Trabalhador pode renegociar dívida com o banco credor e, durante a negociação, autorizar o uso de até 20% do saldo total do seu fundo de garantia (contas ativas e inativas) ou até R$ 1.000, valendo o maior valor.

Quem tem direito

  • Trabalhadores com renda mensal de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) ou que estejam desempregados.
  • As dívidas que podem ser negociadas são as contas atrasadas entre 90 dias e 2 anos.

Passo a passo para usar o FGTS

  • Consulte sua situação e saldo.
  • Acesse o aplicativo FGTS para verificar o quanto tem disponível para renegociação.
  • Inicie a negociação.
  • Acesse o portal ou aplicativo do banco onde você possui a dívida para fazer a renegociação.
  • Autorize pelo aplicativo do FGTS que a instituição financeira utilize parte do seu saldo para abater a dívida.
  • O valor do FGTS não é depositado na conta. Ele é repassado automaticamente pelo governo para o banco credor como forma de quitação ou amortização.
  • O valor restante da dívida após a aplicação do FGTS e dos descontos (que variam de 30% a 90%) pode ser parcelado.

Contrapartida

  • Saque-aniversário: quem utiliza o FGTS para o Desenrola terá novos saques-aniversário e antecipações suspensos até que o valor retirado da conta seja recomposto.
  • Bloqueio de apostas: a adesão ao programa bloqueia o CPF para apostas em jogos online pelo período de um ano.

Como consultar o FGTS

O trabalhador pode acessar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal, que mostra o extrato analítico da empresa.

Como checar o extrato do FGTS

Aplicativo FGTS

Por meio do aplicativo é possível acessar o extrato, atualizar endereço, solicitar saque etc.

Para baixar o aplicativo, acesse o site da Caixa.

Como acessar o app FGTS no celular

  • Na loja de aplicativos do seu celular, busque FGTS. Clique em instalar e abra o aplicativo.
  • Selecione a opção “Cadastre-se”.
  • Preencha todos os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e cadastre uma senha de acesso.
  • A senha deve ser numérica, com seis dígitos. Para quem já usava o aplicativo, pode repetir o mesmo número de senha que usava antes.
  • Após incluir seus dados, clique no botão “Não sou um robô”.
  • Você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail informado. Acesse-o e clique no link que foi enviado.
  • Após o cadastramento, abra o app e informe o “CPF” e “Senha” cadastrada.
  • Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais sobre a sua vida funcional.
  • Após responder a essas perguntas, você deve ler e aceitar as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar.

• Informações no site da Caixa

Saque complementar do FGTS

Já na terça-feira (26), será liberado um total de R$ 8,4 bilhões para mais de 10,5 milhões de trabalhadores.

A medida é para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

O pagamento será feito com depósito automático nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.

Ficam bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto às instituições financeiras, conforme as condições previstas em cada contrato.

O Ministério do Trabalho alerta que, antes do dia 25 de maio, os valores que serão creditados aos trabalhadores deixarão de aparecer no saldo disponível das contas do FGTS, em razão do processamento da operação.



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