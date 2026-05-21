Sexta, 22 de Maio de 2026
6°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão

Corte reconheceu validade de lei que reduziu área ambiental de parque

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/05/2026 às 23h56

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (21) validar a lei que viabiliza a construção da Ferrogrão, ferrovia que ainda está em fase de planejamento e deverá ser construída entre Sinop (MT) e Itaituba (PA).

Por 9 votos a 1, o plenário da Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei 13.452/2017, norma que reduziu a área ambiental preservada do Parque Nacional do Jamanxim , localizado no Pará, para permitir a construção da ferrovia.

A construção da Ferrogrão é articulada pelo setor do agronegócio desde o governo do ex-presidente Michel Temer, mas ainda não saiu o papel. O projeto também foi alvo de críticas por ameaçar os direitos de povos indígenas que vivem na região.

O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação protocolada pelo PSOL. O partido alegou que medidas ambientais não foram cumpridas e que o traçado da ferrovia pode trazer prejuízos para as comunidades indígenas que estão nas proximidades do parque. Apesar dos questionamentos do partido, a ação foi rejeitada.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Votos

O primeiro voto foi proferido em outubro do ano passado, quando o julgamento foi iniciado.

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da lei que alterou os limites do parque.

No entendimento de Moraes, as normas previram a compensação ambiental da área reduzida do parque e não houve prejuízo considerável para o meio ambiente. O relator também descartou impactos para as comunidades indígenas.

"Ela [ferrovia] não passa por nenhuma terra indígena. O maior impacto registrado seria na Terra Indígena Praia do Mangue, que fica a quatro quilômetros de distância do traçado da ferrovia”, afirmou.

Após o voto do relator, o ministro Flávio Dino pediu vista do processo , e o julgamento foi retomado na sessão de hoje.

Diretos dos povos indígenas

Dino também votou pela validade da lei e ressaltou que o projeto de construção não prevê que o traçado passe por territórios indígenas. Segundo o ministro, as terras indígenas Praia do Mangue e Praia do Índio, do povo Munduruku, estão a 4 e 7 quilômetros de distância do traçado, respectivamente.

Contudo, Dino ponderou que a eventual mudança de traçado não poderá reduzir terras indígenas em um raio de 250 quilômetros. Pelo entendimento, se houver algum dano aos indígenas, eles deverão ser ressarcidos com participação em eventuais lucros.

"É claro que há um debate relevantíssimo sobre os impactos da hipotética ferrovia no Rio Tapajós. Contudo, isso não constitui objeto destes autos. Provavelmente, quem sabe no futuro, alguma judicialização sobre isso. Obviamente, os traumas derivados do licenciamento de Belo Monte, atingindo de modo danoso o [Rio] Xingu, autorizam que haja preocupação quanto aos impactos”, afirmou.

Também se manifestaram a favor da lei os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que votou antes de se aposentar. Cármen Lúcia estava ausente e não votou.

Divergência

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, foi único a votar pela inconstitucionalidade da lei. Fachin entendeu que a redução de área ambiental deve ocorrer por meio de projeto de lei, e não por medida provisória. A Lei 13.452/2017, que viabiliza a Ferrogrão, é oriunda de uma medida provisória editada por Temer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Polícia Federal recusa proposta de delação premiada de Vorcaro

Decisão já foi comunicada ao ministro André Mendonça, do STF
Justiça Há 14 horas

TSE torna inelegível e anula votos recebidos por ex-deputado do Ceará

Com a decisão, bancada do Ceará na Câmara deve ser alterada

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 15 horas

STF forma maioria para tornar réus acusados de obstruir caso Marielle

Falta Cármen Lúcia que pode votar em plenário virtual até sexta-feira
Justiça Há 18 horas

Influenciadora Deolane Bezerra é presa em ação da Polícia Civil de SP

Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC também é alvo

 (Foto: Divulgação / TRT-SC / ND Mais)
Assédio Laboral Há 18 horas

Trabalhadora receberá R$ 30 mil após sofrer humilhações em frigorífico em Itapiranga

Justiça reconheceu episódios de constrangimento no ambiente de trabalho e confirmou responsabilidade da empresa pelos danos causados à trabalhadora

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.35 km/h Vento
85% Umidade
2% (0mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
22°
Segunda
18° 13°
Terça
21° 14°
Quarta
22° 10°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Economia Há 3 horas

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Justiça Há 3 horas

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova aumento de pena para agressões no rosto e partes íntimas de mulheres
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,456,17 -0,41%
Ibovespa
177,649,86 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7031 (21/05/26)
03
12
40
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3691 (21/05/26)
02
03
05
08
09
10
13
14
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2926 (20/05/26)
01
02
09
11
19
27
35
43
50
61
64
65
69
72
74
75
82
89
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2959 (20/05/26)
02
14
15
16
27
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias