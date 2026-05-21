Celesc desenvolve solução inédita para dar destino sustentável a baterias de veículos elétricos no Brasil

Projeto em parceria com a UFSC antecipa desafio ambiental da eletromobilidade e transforma baterias de segunda vida em ativos para o sistema elétrico – Foto: Divulgação / Celesc

Atenta ao crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no país, a Celesc está desenvolvendo uma solução inédita no Brasil que alia a sustentabilidade com a inovação, ao reaproveitar baterias de veículos elétricos para dar suporte ao abastecimento de energia elétrica durante desligamentos e picos sazonais.

O projeto é resultado da percepção sobre o crescimento acelerado dos veículos elétricos no país durante a última década. O salto foi de 2.875 veículos no Brasil (223 deles em Santa Catarina), em 2015, para 613.389 (dos quais 40.487 no estado) no ano passado, conforme dados da consultoria especializada NeoCharge.

Ao fim da vida útil dessas baterias, fica a preocupação e o desafio ambiental em lidar com esses equipamentos, considerados resíduos potencialmente perigosos, e que podem gerar riscos ao meio ambiente se não forem destinados corretamente. Estimativas internacionais apontam que o mundo poderá acumular mais de 20 milhões de toneladas de baterias descartadas até 2040.

Antecipando esse cenário, a Celesc está desenvolvendo uma solução inédita no Brasil para reaproveitar baterias de veículos elétricos antes do descarte, transformando um passivo ambiental emergente em uma alternativa sustentável para o setor elétrico.

Este projeto está em desenvolvimento e se encontra na etapa de testes de desempenho e reflete a estratégia da Celesc em antecipar desafios estruturais do setor elétrico por meio da inovação.

“Estamos lidando com um desafio que tende a crescer rapidamente nos próximos anos. A destinação dessas baterias precisa ser tratada desde já”, pontua o presidente da Celesc, Edson Moritz.

O Energia Celesc a Bordo é um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Celesc, que utiliza baterias que já não são mais adequadas para uso automotivo, mas que ainda mantêm entre 70% e 80% de sua capacidade original, o que ocorre após cerca de 10 a 20 anos de uso, conforme o comportamento do motorista.

Esse estágio das baterias, conhecido como “segunda vida”, permite que elas sejam reaproveitadas em sistemas de armazenamento de energia, sendo que o conjunto de baterias está instalado em um semirreboque desenvolvido especialmente para o projeto, resultando num Sistema Transportável de Armazenamento de Energia em Baterias (STAEB).

Foto: Reprodução/Secom SC

O caminhão do Energia Celesc a Bordo conta com um conjunto de baterias de íons de lítio integrado a um semirreboque, resultando num Sistema Transportável de Armazenamento de Energia em Baterias (STAEB). Esse sistema é composto por baterias de primeira e segunda vida, com função de backup do STAEB. Ele poderá se conectar em redes de distribuição da Celesc de baixa tensão (220/380 V), e média tensão (13,8 kV) por meio de um transformador.

A iniciativa é realizada em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), representada pelo Laboratório Fotovoltaica, responsável pelo desenvolvimento tecnológico do sistema, estudos acadêmicos e validações técnicas.

A equipe do projeto, sob a coordenação da professora Helena Flávia Naspolini (UFSC) e do engenheiro Leonardo Freire Pacheco (Celesc), é composta por 19 pesquisadores integrantes do Laboratório FV UFSC, que são responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico do sistema e pelos estudos acadêmicos e validações técnicas e cinco funcionários da Celesc.

A estrutura mecânica do semirreboque e a tecnologia embarcada nele foram construídas pela Truckvan e pela WEG, respectivamente.

Celesc responde aos desafios da transição energética de forma propositiva

O Energia Celesc a Bordo coloca a Celesc como uma das primeiras empresas do país a enfrentar, de forma estruturada, um dos principais desafios da transição energética: a destinação das baterias de veículos elétricos, alinhada com premissas de sustentabilidade.

Além de evitar o descarte precipitado, a solução permite que as baterias sejam reaproveitadas em aplicações no sistema elétrico, ampliando sua vida útil e reduzindo impactos ambientais.

“Estamos criando uma solução que combina sustentabilidade com eficiência energética. É uma resposta prática a um problema que ainda está se formando no país”, afirma Lino Henrique Pedroni Junior, diretor de Planejamento da Celesc.

A gerente do Departamento de Gestão de Projetos Estratégicos da Celesc, Débora Simoni Ramlow, lembra que “ao integrar sustentabilidade, planejamento de longo prazo e pesquisa, desenvolvimento e inovação, o projeto transforma um passivo ambiental emergente em uma solução concreta para a qualidade e a resiliência do sistema elétrico, gerando valor direto para a sociedade”.

De acordo com Leonardo Pacheco, gerente do projeto, o reaproveitamento representa uma mudança de paradigma. “A bateria não deixa de ser útil quando sai do veículo. Ela passa a ter uma nova função dentro da infraestrutura energética”.

O gerente da Divisão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Celesc, Roberto Kinceler, salienta: “Esse projeto mostra como a inovação pode antecipar desafios futuros, transformando possíveis passivos ambientais em uma solução concreta para aumentar a sustentabilidade e a resiliência do sistema elétrico”.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) faz parte do projeto, por meio do grupo de pesquisa Fotovoltaica UFSC. A professora Helena Flávia Naspolini vem acompanhando o projeto desde o início dos estudos, em 2023, como coordenadora.

Como benefícios sociais, o Energia Celesc a Bordo dará suporte a desligamentos da rede contribuindo com o fornecimento de energia aos consumidores. Utilizando o sistema de baterias, menos consumidores ficariam desligados, mantendo a continuidade de fornecimento de energia.

Além dos benefícios ambientais e sociais, o sistema também pode ser utilizado para o atendimento a picos sazonais de demanda e o controle de reativos, aumentando a segurança da rede elétrica, apoiando o fornecimento em situações críticas, e consequentemente melhorando os índices de qualidade da empresa.

No que diz respeito à capacitação dos profissionais da equipe do projeto, até a presente data, foram desenvolvidas quatro dissertações de mestrado e estão sendo desenvolvidas duas teses de doutorado e uma dissertação de mestrado. Foram publicados seis artigos em congressos internacionais e três artigos em congressos nacionais. Além disso, foram submetidos dois artigos para publicação em revistas internacionais de grande fator de impacto e dois artigos ao Congresso Brasileiro de Energia Solar 2026 (CBENS 2026).

OEnergia Celesc a Bordo, embora em sua fase inicial de execução, foi classificado como projeto finalista para representar o Brasil, no concurso intitulado Prêmio CIER de Inovação 2024 e também classificado como finalista do concurso PRÊMIO – O SETOR ELÉTRICO 2025. Embora ainda não esteja concluído, este projeto está sendo submetido novamente ao Prêmio CIER Inovação 2027.

O projeto tem financiamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) via Programa de P&D (Projeto nº 05697-0323/2023).

Como funciona o Energia Celesc a Bordo

A partir de um estudo desenvolvido pela UFSC com um conjunto de baterias que foram utilizadas em um ônibus elétrico que já rodou o equivalente a 3 voltas ao mundo, o projeto criou uma unidade móvel de energia — uma espécie de “power bank” gigante montado sobre um caminhão.

A grande inovação está na versatilidade de levar pontualmente essa energia em ocasiões em que a rede elétrica mais precisa usando as baterias descartadas de veículos elétricos.

Na prática, o sistema atua em duas frentes principais:

• Manutenções sem interrupção:Quando a Celesc precisa realizar um conserto ou melhoria em uma rua, o procedimento padrão é desligar a energia daquele trecho para garantir a segurança dos técnicos. Com o Energia Celesc a Bordo, o caminhão é conectado à rede local antes do início do trabalho. Assim, enquanto a rede principal da concessionária é desligada para manutenção com segurança, o sistema de baterias assume o abastecimento, garantindo que os moradores e comerciantes continuem com luz durante o serviço.

• Socorro em emergências e locais críticos:Em situações pontuais de temporais ou acidentes que rompam a fiação de forma localizada, o restabelecimento da energia pode levar tempo. Nestes casos, o sistema móvel é deslocado prioritariamente para atender serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde e delegacias. O caminhão funciona como um “pulmão extra”, mantendo esses locais vitais operando enquanto as equipes de campo trabalham na reconstrução da rede elétrica danificada.