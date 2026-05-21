Mutirões de regularização de imóveis da extinta Cohab RS chegam a Porto Alegre

O Projeto Terra – Eu sou Cohab vai oportunizar, na segunda (25/5) e na terça-feira (26/5), o encaminhamento para a regularização imóveis da extinta Cohab RS em Porto Alegre com isenção de taxas cartoriais. Dois núcleos habitacionais serão contemplados: os bairros Costa e Silva e Rubem Berta. O atendimento ocorrerá no Centro Humanitário de Acolhimento Vida, na Zona Norte da capital, das 9h às 16h.

A iniciativa é resultado da parceria que une o Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o Tribunal de Justiça (TJRS), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), a Defensoria Pública (DPE/RS), o Colégio Notarial do Brasil/Seção RS, o Colégio Registral do RS e o Instituto de Registro Imobiliário do RS (Irirgs). Também participam das ações o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e o Comando Militar do Sul (CMS), prestando apoio aos mutirões.

O projeto reúne, em um único local, os órgãos responsáveis pelo processo de regularização, possibilitando aos mutuários o encaminhamento da escritura definitiva dos imóveis sem custos cartoriais.

Nos bairros Costa e Silva e Rubem Berta, há cerca de 2,7 mil contratos pendentes de regularização. Os imóveis foram implantados entre as décadas de 1970 e 1980, no âmbito das antigas políticas de habitação popular vinculadas à Cohab RS.

Serviço

O quê: mutirão de regularização de imóveis da extinta Cohab RS

Quando: segunda (25/5) e terça-feira (26/5), das 9h às 16h

Onde: Centro Humanitário de Acolhimento Vida (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, bairro Rubem Berta, Porto Alegre)