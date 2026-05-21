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Motociclista morre em grave acidente na RS-344, em Santa Rosa

Colisão entre caminhonete e moto mobilizou SAMU, Corpo de Bombeiros, CRBM e IGP no Trevinho dos Fundos do Bairro Sulina.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
21/05/2026 às 14h25
Motociclista morre em grave acidente na RS-344, em Santa Rosa
(Foto: Internauta / Paulo Marques Notícias)

Um grave acidente de trânsito foi registrado próximo do meio-dia desta quinta-feira (21), na RS-344, em Santa Rosa, nas proximidades do Trevinho dos Fundos do Bairro Sulina.

A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista da caminhonete foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dele não foi divulgado.

A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos periciais e apuração das circunstâncias do acidente.

 

 

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