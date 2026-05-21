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Brigada Militar amplia Operação Convergência e inclui Três Passos entre os municípios participantes

Ferramentas digitais e estratégias inteligentes passam a orientar ações policiais em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
21/05/2026 às 13h50
Brigada Militar amplia Operação Convergência e inclui Três Passos entre os municípios participantes
Major Ademir Henz explica o mapa de calor que aproxima a ação policial do local e horário da incidência criminal. (Foto: Soldado PM João Mazzucco / BM / CP)

A Brigada Militar anunciou mudanças na execução de mais uma etapa da Operação Convergência, iniciativa voltada ao enfrentamento da criminalidade em diferentes pontos do Estado. Entre as novidades estão sistemas tecnológicos capazes de aprimorar o planejamento das ações policiais por meio de análise preditiva e mapas de calor.

Os novos recursos permitem identificar áreas e horários com maior possibilidade de ocorrência de crimes, auxiliando no direcionamento do efetivo e de equipamentos de segurança para locais considerados estratégicos. A operação pode ser iniciada sem aviso prévio e permanecer ativa por vários dias consecutivos.

A análise preditiva utiliza cruzamento de informações históricas relacionadas a delitos, períodos do dia, regiões e características das ocorrências para antecipar padrões criminais. Já o mapa de calor transforma esses dados em representações visuais, destacando em cores mais intensas os locais com maior índice de ocorrências.

Planejamento inteligente

A Operação Convergência reúne diferentes setores especializados da corporação, incluindo batalhões de Choque, Ambiental, Rodoviário e Aéreo, em uma atuação integrada e coordenada. O sistema de roteirização inteligente permite que cada unidade policial monte trajetos estratégicos conforme as necessidades locais, aproveitando de forma mais eficiente o efetivo disponível.

Segundo a corporação, a proposta busca fortalecer ações preventivas e ampliar a presença policial nas comunidades por meio do policiamento de proximidade.

Por ter caráter contínuo, a operação poderá ser realizada em qualquer período do ano, mantendo ações prolongadas e simultâneas em várias regiões gaúchas. A meta da BM é integrar todos os comandos regionais em uma atuação sincronizada.

O comandante-geral da instituição, Luigi Gustavo Soares Pereira, afirmou que a operação contribui para aumentar a sensação de segurança e fortalecer o combate à criminalidade por meio da união de esforços das tropas.

Maior eficiência operacional

O subcomandante-geral da corporação, Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, destacou que a integração entre comandos regionais e especializados permite oferecer um serviço mais preciso e eficiente à população.

Já o major Ademir Henz ressaltou que o novo modelo deverá ampliar a capacidade de resposta da Brigada Militar, aproximando as ações policiais dos locais e horários com maior incidência criminal.

Municípios participantes

A operação será realizada em cidades das regiões de fronteira, área metropolitana, Serra e biomas gaúchos. Entre os municípios envolvidos estão Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Rosa, Três Passos, Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé e Rio Grande, além de outras localidades do Estado.

 

 

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