Encontro debate riscos do El Niño e reforça alerta no Rio Grande do Sul

Uma reunião entre o governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil Estadual atualizou nesta quarta-feira (20) os prognósticos climáticos para os próximos meses. O encontro teve como foco principal o risco de impactos meteorológicos extremos provocados pelo fenômeno El Niño, previsto para ganhar força no início da primavera.

Segundo os especialistas, há 83% de probabilidade de o Oceano Pacífico registrar temperaturas entre 1,5°C e 2°C acima da média, cenário semelhante ao forte El Niño de 2015 e 2016.

O governador Eduardo Leite destacou que o Estado já iniciou ações preventivas junto aos municípios considerados mais vulneráveis.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, afirmou que a antecipação das medidas é fundamental para reduzir possíveis transtornos e preservar vidas.

A meteorologista Cátia Valente alertou ainda para o aquecimento do Oceano Atlântico, condição que pode favorecer a formação de ciclones e frentes frias mais intensas nos próximos meses.

O governo pretende realizar reuniões e seminários regionais com prefeitos para alinhar estratégias de monitoramento, prevenção e resposta diante da possível intensificação dos eventos climáticos no Estado.

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