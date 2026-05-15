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Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público

Decisão veio após análise de cerca de dois mil arquivos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/05/2026 às 21h36
Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público
© Letycia Bond/ Agência Brasil

A Vara da Infância e Juventude de Florianópolis arquivou o caso do Cão Orelha , a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a informação nesta sexta-feira (15).

“Importante esclarecer que quando o Ministério Público requer o arquivamento de um procedimento criminal dentro dos parâmetros legais, o Poder Judiciário não pode dar prosseguimento ao processo por iniciativa própria”, explicou o tribunal, em nota.

No último dia 12, o Ministério Público de Santa Catarina informou que, após análise de cerca de dois mil arquivos, vídeos e laudos técnicos, concluiu que o cão Orelha não foi morto após ser agredido por um grupo de adolescentes.

O MPSC pediu à Justiça o arquivamento do caso . O processo corre em segredo de Justiça.

Segundo a análise feita pela promotoria, os adolescentes e Orelha “não estiveram juntos na praia no período da suposta agressão”.

O órgão afirma que a morte do bicho – que foi submetido à eutanásia – aconteceu devido a uma “condição grave e preexistente, e não à agressão”.

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