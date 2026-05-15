Espaço multiuso no Presídio de Vacaria promove reinserção social e ajuda humanitária

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal, por meio da 7ª Delegacia Regional da Polícia Penal (7ª DRPP), ampliaram a produção de artesanato e de abrigos destinados a animais no espaço multiuso do Presídio Estadual de Vacaria (PEV). A iniciativa contempla a doação das casinhas a organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao resgate animal e a famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem animais domésticos.



Mais de 20 unidades já foram entregues à Associação Anjinhos de Rua, à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Amigo do Bicho e à Associação Vacariense de Auxílio aos Necessitados – Villa Divina Providência, todas sediadas em Vacaria.



Conforme a administração do estabelecimento prisional, o espaço multiuso opera por meio de produções colaborativas, nas quais os próprios apenados compartilham conhecimentos e experiências, sob supervisão do efetivo policial penal. Concomitantemente, os custodiados também desempenham atividades externas na unidade – como serviços de limpeza, jardinagem e cultivo de hortaliças.

Artesanato

No segmento de trabalhos manuais, também foi confeccionada e doada uma casinha de boneca com cadeirinhas à Villa Divina Providência, instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Os demais artigos produzidos são destinados aos familiares dos apenados durante os dias de visitação – contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e para o processo de ressocialização – ou conforme a organização interna da casa prisional.

Desde 2025, as peças produzidas no estabelecimento também são expostas em tradicionais feiras de artesanato promovidas pela prefeitura, com apoio da Associação de Artesãos de Vacaria.

´Também foi confeccionada uma casinha de boneca com cadeirinhas, doadas à Villa Divina Providência -Foto: Divulgação Polícia Penal

A ação integra o Programa Mãos que Reconstroem, iniciativa voltada à ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho e da qualificação profissional. Expandido em 2025, o programa beneficia mais de 16 mil apenados em diferentes frentes produtivas, incluindo o setor calçadista, promovendo geração de renda, ocupação laboral e remição de pena.

A diretora do PEV, Cristina Batalha, acredita que o trabalho desempenha um papel fundamental no processo de ressocialização, pois promove responsabilidade, aprendizado e fortalecimento dos vínculos sociais. “As atividades permitem que os apenados contribuam diretamente com a comunidade, por meio da produção de itens que auxiliam instituições e famílias em situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades profissionais e valores voltados à convivência em sociedade”, destacou.



Espaço multiuso



O espaço físico de produção na unidade já existia e foi posteriormente adaptado, por meio de reforma, para a realização de atividades de carpintaria e artesanato. O local possui aproximadamente 15 metros quadrados e, ao longo do tempo, recebeu equipamentos específicos destinados à execução das tarefas laborais, adquiridos por meio de projetos, doações e parcerias. Entre os itens incorporados, destacam-se esmerilhadeira, lixadeira manual e serras dos tipos esquadrejadeira, mármore e tico-tico.



A obtenção de matérias-primas também ocorre por intermédio de parcerias comunitárias, com a colaboração voluntária de integrantes da sociedade, que realizam doações de materiais conforme a disponibilidade, em apoio às atividades desenvolvidas no sistema prisional.