Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

DetranRS lança campanha com intervenções urbanas para alertar sobre riscos para motociclistas

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), lança, nesta sexta-feira (15/5), a uma nova campanha de conscientiz...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/05/2026 às 16h58
DetranRS lança campanha com intervenções urbanas para alertar sobre riscos para motociclistas
Estratégia aposta no impacto visual para gerar empatia e reflexão -Foto: Eduardo Manica/Ascom DetranRS

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), lança, nesta sexta-feira (15/5), a uma nova campanha de conscientização voltada especificamente para a segurança dos motociclistas. A iniciativa integra a programação do Maio Amarelo 2026 e busca frear o aumento dos sinistros envolvendo condutores em duas rodas no Rio Grande do Sul.

A estratégia aposta no impacto visual para gerar empatia e reflexão. Por meio de intervenções urbanas, a campanha utiliza um "pin" de localização gigante instalado ao lado de uma moto acidentada. A estrutura simboliza a "última parada" de um condutor, utilizando diferentes nomes próprios para humanizar a estatística e aproximar o público do tema. As instalações estarão nas cinco cidades com as maiores frotas de motocicleta: Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria.

Foco na vulnerabilidade

O monitoramento permanente realizado pelo DetranRS aponta para um crescimento das mortes de motociclistas. Sob o tema nacional "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a autarquia reforça a necessidade de motoristas e motociclistas respeitarem os limites de velocidade e a sinalização.

"A ideia é demonstrar de forma visual as consequências diretas dos comportamentos de risco. Enxergar o outro, especialmente os mais vulneráveis, é um gesto que salva vidas", destacou a diretora do DetranRS, Isabel Friski.

A campanha, assinada pela agência Centro, terá forte presença digital e física até 31 de maio, abrangendo diversos pontos estratégicos do Estado. Além das intervenções urbanas, estará em inserções de rádios da Região Metropolitana e do interior, anúncios em redes sociais e portais de notícias, além de mídia externa, com painéis digitais e praças de pedágio.

As intervenções urbanas contaram com a parceria do Sindicato dos Centros de Remoção e Depósito (SindiCRD), Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Canoas, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Pontal Shopping, em Porto Alegre.

Aumento das mortes de motociclistas em 2026 (janeiro a março)

No primeiro trimestre de 2026, embora o número total de sinistros tenha caído 12% no Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 8% entre os motociclistas e 25% entre os caronas de moto. Foram 122 motociclistas mortos e 15 caronas de moto (contra 113 e 12, de janeiro a março de 2025).

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Motociclistas e caronas de moto foram os únicos participantes que tiveram aumento, representando 36% do total de vítimas (quando a frota de motos é 17% do total de veículos no Estado). Caíram as mortes com condutores, passageiros, pedestres, ciclistas e motoristas de caminhão.

O percentual de participação dos motociclistas entre o total de vítimas chamou a atenção do DetranRS, assim como o percentual de não habilitados entre as vítimas e a sobrerrepresentação dos profissionais entre os motociclistas mortos no primeiro trimestre de 2026

Motociclistas sem CNH e profissionais

Entre os motociclistas mortos no trânsito e que foram identificados (há um número pequeno que não consta documentação no registro), o percentual de não habilitados em 2026 é de 37%.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Daqueles que eram habilitados, pelo menos 40% tinham registro de Exerce Atividade Remunerada (EAR) na CNH. Mas esse percentual pode ser subnotificado devido ao exercício irregular da profissão. Tanto aqueles que não eram habilitados, tanto os que tinham CNH, mas não tinham permissão para atividade remunerada, podem ter sido vitimados enquanto trabalhavam.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

Texto: Mariana Tochetto/Ascom DetranRS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Parcerias firmadas abrangem diferentes setores produtivos e incluem diversas instituições -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 32 minutos

Instituto Penal de Ijuí alcança 80% de pessoas privadas de liberdade em atividades profissionais

O Instituto Penal de Ijuí (IPI) atingiu índice de 80% das pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades profissionais, internas e externas....

 Novo conceito arquitetônico moderniza padrão das escolas estaduais, reduz impactos ambientais e qualifica infraestrutura -Foto: Divulgação SOP
Obras Há 6 horas

Projeto Escola+ do governo do Estado é selecionado para evento mundial de tecnologia em construção

O projeto Escola+ , desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), foi selecionado para ser apresentado no Au...

 -
Fazenda Há 6 horas

Entidades sociais recebem R$ 4,4 milhões em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha

Entidades sociais com atuação no Rio Grande do Sul receberam um impulso para a manutenção de suas atividades: a Secretaria da Fazenda (Sefaz) encam...

 (Foto: Divulgação)
Legislativo Há 6 horas

CPI instaurada pela Câmara de Tenente Portela realiza primeira reunião

Comissão vai investigar cobranças nas contas de água, qualidade do abastecimento, execução de obras, atendimento ao público e cumprimento de contratos no município. A próxima reunião está marcado para o dia 21 de Maio
Geral Há 7 horas

Operação Sem Refino: Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão

Ex-governador do Rio está entre investigados

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
0.66 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Multi Conexão surge como aliada contra o lag em jogos online
Detran Há 30 minutos

DetranRS lança campanha com intervenções urbanas para alertar sobre riscos para motociclistas
Sistema prisional Há 30 minutos

Instituto Penal de Ijuí alcança 80% de pessoas privadas de liberdade em atividades profissionais
Câmara Há 31 minutos

Comissão debate situação atual e desafios da Universidade do Distrito Federal
Tecnologia Há 1 hora

Gamescom Latam 2026 marca parceria entre Claro e NoPing

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +1,62%
Euro
R$ 5,88 +1,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 424,152,96 -2,96%
Ibovespa
177,238,33 pts -0.63%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias