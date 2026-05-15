DetranRS lança campanha com intervenções urbanas para alertar sobre riscos para motociclistas

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), lança, nesta sexta-feira (15/5), a uma nova campanha de conscientização voltada especificamente para a segurança dos motociclistas. A iniciativa integra a programação do Maio Amarelo 2026 e busca frear o aumento dos sinistros envolvendo condutores em duas rodas no Rio Grande do Sul.

A estratégia aposta no impacto visual para gerar empatia e reflexão. Por meio de intervenções urbanas, a campanha utiliza um "pin" de localização gigante instalado ao lado de uma moto acidentada. A estrutura simboliza a "última parada" de um condutor, utilizando diferentes nomes próprios para humanizar a estatística e aproximar o público do tema. As instalações estarão nas cinco cidades com as maiores frotas de motocicleta: Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria.

Foco na vulnerabilidade

O monitoramento permanente realizado pelo DetranRS aponta para um crescimento das mortes de motociclistas. Sob o tema nacional "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a autarquia reforça a necessidade de motoristas e motociclistas respeitarem os limites de velocidade e a sinalização.

"A ideia é demonstrar de forma visual as consequências diretas dos comportamentos de risco. Enxergar o outro, especialmente os mais vulneráveis, é um gesto que salva vidas", destacou a diretora do DetranRS, Isabel Friski.

A campanha, assinada pela agência Centro, terá forte presença digital e física até 31 de maio, abrangendo diversos pontos estratégicos do Estado. Além das intervenções urbanas, estará em inserções de rádios da Região Metropolitana e do interior, anúncios em redes sociais e portais de notícias, além de mídia externa, com painéis digitais e praças de pedágio.

As intervenções urbanas contaram com a parceria do Sindicato dos Centros de Remoção e Depósito (SindiCRD), Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Canoas, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Pontal Shopping, em Porto Alegre.

Aumento das mortes de motociclistas em 2026 (janeiro a março)

No primeiro trimestre de 2026, embora o número total de sinistros tenha caído 12% no Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 8% entre os motociclistas e 25% entre os caronas de moto. Foram 122 motociclistas mortos e 15 caronas de moto (contra 113 e 12, de janeiro a março de 2025).

Foto: Reprodução/Secom RS

Motociclistas e caronas de moto foram os únicos participantes que tiveram aumento, representando 36% do total de vítimas (quando a frota de motos é 17% do total de veículos no Estado). Caíram as mortes com condutores, passageiros, pedestres, ciclistas e motoristas de caminhão.

O percentual de participação dos motociclistas entre o total de vítimas chamou a atenção do DetranRS, assim como o percentual de não habilitados entre as vítimas e a sobrerrepresentação dos profissionais entre os motociclistas mortos no primeiro trimestre de 2026

Motociclistas sem CNH e profissionais

Entre os motociclistas mortos no trânsito e que foram identificados (há um número pequeno que não consta documentação no registro), o percentual de não habilitados em 2026 é de 37%.

Foto: Reprodução/Secom RS

Daqueles que eram habilitados, pelo menos 40% tinham registro de Exerce Atividade Remunerada (EAR) na CNH. Mas esse percentual pode ser subnotificado devido ao exercício irregular da profissão. Tanto aqueles que não eram habilitados, tanto os que tinham CNH, mas não tinham permissão para atividade remunerada, podem ter sido vitimados enquanto trabalhavam.

Foto: Reprodução/Secom RS