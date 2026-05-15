Instituto Penal de Ijuí alcança 80% de pessoas privadas de liberdade em atividades profissionais

O Instituto Penal de Ijuí (IPI) atingiu índice de 80% das pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades profissionais, internas e externas. O resultado reflete a ampliação de políticas de qualificação e trabalho promovidas pela Polícia Penal, em articulação com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

Localizado na região das Missões, no Noroeste do Estado, o estabelecimento contabiliza atualmente 20 apenados em atividades internas e 105 em frentes externas de trabalho. Desses, 37 estão vinculados a encaminhamentos formais e cartas de emprego, enquanto 68 atuam por meio de termos de cooperação vigentes.

As parcerias firmadas abrangem diferentes setores produtivos e incluem diversas instituições. Todos os acordos seguem rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Lei de Execução Penal. Os termos de cooperação possuem vigência de até cinco anos, com possibilidade de renovação, condicionada à comprovação do cumprimento integral das exigências legais por parte das entidades parceiras.

De acordo com o diretor do IPI, Diego Zimmermann, já está em tramitação o processo que prevê a ampliação de, no mínimo, 20 novas vagas de trabalho prisional na unidade.

“As parcerias estabelecidas, tanto com o poder público quanto com a iniciativa privada, evidenciam a confiança nas ações desenvolvidas pela Polícia Penal e ampliam as oportunidades de reintegração social. Todas as iniciativas são conduzidas com transparência, legalidade e compromisso institucional”, concluiu Zimmermann. “Seguiremos empenhados em expandir essas frentes, qualificando continuamente os apenados e consolidando o trabalho como eixo estruturante da ressocialização no sistema prisional.”

Educação formal

Em sua totalidade, os custodiados conciliam atividades educacionais em um turno e profissionais no contraturno, mediante autorização prévia da Vara de Execuções Criminais (VEC) do município e sob fiscalização mensal do IPI.

No campo da educação formal, 27 custodiados participaram, em 2025, do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL). Também houve 19 matrículas em cursos profissionalizantes, 16 no Ensino Fundamental e 29 no Ensino Médio, todas realizadas em instituições da rede pública, por intermédio do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e de Cultura Popular de Ijuí. Soma-se a essas iniciativas o incentivo à leitura, que possibilitou a quase 20 apenados a obtenção do benefício da remição da pena.