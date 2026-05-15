Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga

Uma fatalidade registrada na noite desta quinta-feira (14) causou grande comoção em São Luiz Gonzaga. Um homem de 40 anos morreu após sofrer um mal súbito logo depois de participar de uma partida de futebol society com amigos.

De acordo com informações apuradas, Rodrigo Rosa costumava se reunir semanalmente para jogar futebol nas noites de quinta-feira. Após o encerramento da partida, os participantes se preparavam para registrar uma foto do grupo quando ele começou a passar mal.

Inicialmente, os amigos imaginaram que a situação pudesse ser uma brincadeira, devido ao jeito descontraído e comunicativo da vítima. No entanto, poucos instantes depois, perceberam a gravidade do ocorrido ao notarem que Rodrigo havia se deitado na quadra.

Entre os participantes da atividade esportiva estava um policial militar, que iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros até a chegada do atendimento especializado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deram continuidade ao atendimento no local e encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar do município. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu.

Muito conhecido na comunidade, Rodrigo era descrito pelos amigos como uma pessoa alegre e bastante querida no município onde vivia há vários anos.

Após os procedimentos legais, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

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