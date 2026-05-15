Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga

Amigos tentaram prestar ajuda até a chegada do socorro, mas vítima não resistiu após atendimento médico.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Fernando Maya Comunicações
15/05/2026 às 09h41
Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga
(Foto: Reprodução / Fernando Maya Comunicações)

Uma fatalidade registrada na noite desta quinta-feira (14) causou grande comoção em São Luiz Gonzaga. Um homem de 40 anos morreu após sofrer um mal súbito logo depois de participar de uma partida de futebol society com amigos.

De acordo com informações apuradas, Rodrigo Rosa costumava se reunir semanalmente para jogar futebol nas noites de quinta-feira. Após o encerramento da partida, os participantes se preparavam para registrar uma foto do grupo quando ele começou a passar mal.

Inicialmente, os amigos imaginaram que a situação pudesse ser uma brincadeira, devido ao jeito descontraído e comunicativo da vítima. No entanto, poucos instantes depois, perceberam a gravidade do ocorrido ao notarem que Rodrigo havia se deitado na quadra.

Entre os participantes da atividade esportiva estava um policial militar, que iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros até a chegada do atendimento especializado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deram continuidade ao atendimento no local e encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar do município. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu.

Muito conhecido na comunidade, Rodrigo era descrito pelos amigos como uma pessoa alegre e bastante querida no município onde vivia há vários anos.

Após os procedimentos legais, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 34 minutos

Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo

Até o fim da tarde desta quinta 112 imóveis tinham sido vistoriados
Geral Há 34 minutos

Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará

Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim
Geral Há 1 hora

Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis

Operação Sem Refino tem o apoio técnico da Receita Federal

 (Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)
Alarme Falso Há 1 hora

Trote sobre explosivo causa mobilização no Fórum de Passo Fundo

Ligação anônima acionou protocolos de segurança e caso será apurado pelas autoridades

 (Foto: Rádio Lider)
Atendimento Há 3 horas

Miraguaí: Homem indígena é socorrido pelo SAMU na ERS-330

O homem estava deitado as margens da rodovia

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
13° Sensação
0.6 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Apoio Social Há 5 minutos

Declaração do Imposto de Renda permite repasse de valores para fundos sociais
Luto Esportivo Há 26 minutos

Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga
Geral Há 27 minutos

Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que reforça proteção contra violência em serviços de saúde
Geral Há 27 minutos

Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,525,98 -1,33%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias