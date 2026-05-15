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Trote sobre explosivo causa mobilização no Fórum de Passo Fundo

Ligação anônima acionou protocolos de segurança e caso será apurado pelas autoridades

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Rádio Uirapuru
15/05/2026 às 09h01
Trote sobre explosivo causa mobilização no Fórum de Passo Fundo
(Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)

Uma denúncia sem fundamento sobre a presença de uma bomba provocou movimentação de equipes de segurança e da Brigada Militar durante a noite desta quinta-feira (14) no Fórum de Passo Fundo.

A informação repassada indicava que haveria um possível artefato explosivo dentro do prédio, levando os profissionais responsáveis pela segurança a adotarem medidas preventivas imediatamente.

Após averiguação realizada no local, foi confirmado que não existia qualquer risco real. A situação foi controlada pouco tempo depois da chegada das equipes.

Em manifestação sobre o episódio, o diretor do Fórum de Passo Fundo, Luiz Clóvis Machado da Rocha Júnior, informou que toda a ocorrência teve origem em uma chamada telefônica anônima.

Conforme relatado pelo magistrado, a falsa comunicação gerou um desencontro de informações e acabou acionando os protocolos de segurança do prédio. Ele também afirmou que o responsável pelo trote deverá ser identificado e poderá responder criminalmente pelo ocorrido.

O caso ficará sob responsabilidade das autoridades competentes para investigação.

 

 

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