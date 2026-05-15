Miraguaí: Homem indígena é socorrido pelo SAMU na ERS-330

■ Notícias no WhatsApp: Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

A equipe do SAMU realizou o atendimento no local. O estado de saúde do homem não foi informado até o momento.

Segundo as primeiras informações, ele estava deitado às margens da rodovia. As causas da situação ainda são desconhecidas.

Um homem indígena foi socorrido pelo SAMU na noite desta quinta-feira (14), por volta das 18h10, na ERS-330, em frente ao cemitério.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Luto Esportivo Há 20 minutos Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga Amigos tentaram prestar ajuda até a chegada do socorro, mas vítima não resistiu após atendimento médico.

Geral Há 21 minutos Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo Até o fim da tarde desta quinta 112 imóveis tinham sido vistoriados

Geral Há 21 minutos Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim

Geral Há 53 minutos Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis Operação Sem Refino tem o apoio técnico da Receita Federal