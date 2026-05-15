Miraguaí: Homem indígena é socorrido pelo SAMU na ERS-330

Um homem indígena foi socorrido pelo SAMU na noite desta quinta-feira (14), por volta das 18h10, na ERS-330, em frente ao cemitério.
Segundo as primeiras informações, ele estava deitado às margens da rodovia. As causas da situação ainda são desconhecidas.
A equipe do SAMU realizou o atendimento no local. O estado de saúde do homem não foi informado até o momento.
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