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Miraguaí: Homem indígena é socorrido pelo SAMU na ERS-330

O homem estava deitado as margens da rodovia

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Rádio Lider
15/05/2026 às 07h22
Miraguaí: Homem indígena é socorrido pelo SAMU na ERS-330
(Foto: Rádio Lider)
Um homem indígena foi socorrido pelo SAMU na noite desta quinta-feira (14), por volta das 18h10, na ERS-330, em frente ao cemitério.
 
Segundo as primeiras informações, ele estava deitado às margens da rodovia. As causas da situação ainda são desconhecidas.
 
A equipe do SAMU realizou o atendimento no local. O estado de saúde do homem não foi informado até o momento.


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