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Tenente Portela e região seguem com frio intenso e tempo firme nesta terça-feira

Massa de ar frio mantém estabilidade no Rio Grande do Sul, com manhã gelada, sol ao longo do dia e risco de geada na região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações INMET
12/05/2026 às 10h35
Tenente Portela e região seguem com frio intenso e tempo firme nesta terça-feira
(Foto: Arte Sistema Província)

A terça-feira começou com frio na Região Celeiro, especialmente em Tenente Portela, onde os termômetros marcaram cerca de 3°C nas primeiras horas do dia.

A atuação de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão segue influenciando as condições do tempo em todo o Rio Grande do Sul, mantendo o clima estável em Tenente Portela e nos demais municípios da região nesta terça-feira (12).

O sol predomina ao longo do dia, com céu claro e ausência de nuvens. Durante a madrugada, as temperaturas voltaram a ficar abaixo dos 5°C em grande parte da região, com ocorrência de geada e registros próximos de 0°C em alguns pontos.

No período da tarde, as temperaturas apresentam elevação em relação ao dia anterior, com máximas variando entre 19°C e 21°C. No entanto, com o avanço da noite, o frio retorna de forma rápida.

A previsão indica que o tempo firme deve continuar na quarta, quinta e sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul, incluindo a Região Celeiro. Os próximos dias serão marcados por longos períodos de céu claro. Apesar da presença do sol, as madrugadas seguem geladas, com mínimas próximas ou abaixo de 5°C em diversas áreas e possibilidade de geada localizada, principalmente entre quarta e quinta-feira.



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