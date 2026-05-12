Tenente Portela e região seguem com frio intenso e tempo firme nesta terça-feira

A terça-feira começou com frio na Região Celeiro, especialmente em Tenente Portela, onde os termômetros marcaram cerca de 3°C nas primeiras horas do dia.

A atuação de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão segue influenciando as condições do tempo em todo o Rio Grande do Sul, mantendo o clima estável em Tenente Portela e nos demais municípios da região nesta terça-feira (12).

O sol predomina ao longo do dia, com céu claro e ausência de nuvens. Durante a madrugada, as temperaturas voltaram a ficar abaixo dos 5°C em grande parte da região, com ocorrência de geada e registros próximos de 0°C em alguns pontos.

No período da tarde, as temperaturas apresentam elevação em relação ao dia anterior, com máximas variando entre 19°C e 21°C. No entanto, com o avanço da noite, o frio retorna de forma rápida.

A previsão indica que o tempo firme deve continuar na quarta, quinta e sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul, incluindo a Região Celeiro. Os próximos dias serão marcados por longos períodos de céu claro. Apesar da presença do sol, as madrugadas seguem geladas, com mínimas próximas ou abaixo de 5°C em diversas áreas e possibilidade de geada localizada, principalmente entre quarta e quinta-feira.







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