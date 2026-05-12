Ação integrada apereende carga ilegal de cigarros em Bom Progresso

Uma operação conjunta entre policiais da Brigada Militar de Bom Progresso e agentes da Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros contrabandeados durante a madrugada desta terça-feira (12).

A ação ocorreu dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que intensifica o combate aos crimes na região. Após levantamento de informações realizado pelo setor de inteligência, equipes da Força Tática de Três Passos atuaram em conjunto com a Polícia Civil para abordar o veículo suspeito.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram 11,5 mil maços de cigarros de fabricação estrangeira transportados ilegalmente. O automóvel utilizado para o transporte da carga também foi apreendido pelas autoridades.

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