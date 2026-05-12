Tenente Portela: Polícia Militar recupera motocicleta com registro de furto/roubo

Durante ações da Operação Cerco Fechado, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) recuperaram uma motocicleta que estava com registro de furto/roubo.

O veículo foi localizado durante diligências realizadas pela equipe policial. Após a confirmação da situação do automóvel no sistema, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.

A ação integra as operações de combate à criminalidade e de recuperação de veículos realizadas pela Brigada Militar na região.







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