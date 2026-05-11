Governo do Estado arrecada R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até o fim do calendário

O governo do Estado arrecadou R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até 30 de abril, data que marcou o encerramento do calendário de pagamento do tributo no Rio Grande do Sul. O valor representa 76,7% do total lançado no período, estimado em R$ 6,07 bilhões.

Ao todo, 2,6 milhões de veículos tiveram o imposto quitado, o que corresponde a 65,1% da frota tributável, composta por cerca de 4 milhões de veículos. O índice de adimplência se mantém em linha com o observado nos últimos anos.

Como ocorre anualmente, os recursos arrecadados com o IPVA são divididos de forma automática entre Estado e municípios. Metade do valor fica com o governo estadual, enquanto os outros 50% são repassados às cidades onde os veículos estão registrados, contribuindo para o financiamento de serviços públicos locais.

Parcelamento foi alternativa para 422 mil contribuintes

Além da quitação em cota única, o calendário de 2026 manteve a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, de janeiro a junho, sem cobrança de juros.

Até abril, mais de 422 mil contribuintes estavam com o parcelamento em dia, movimentando cerca de R$ 157 milhões apenas no mês. A modalidade segue sendo uma das principais alternativas para quem opta por diluir o pagamento ao longo do primeiro semestre.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) também reforça que, no caso do pagamento via Pix, é necessário emitir um novo QR Code a cada parcela, já que o documento é gerado individualmente para cada mês.

Inadimplência inclui parcelas que ainda irão vencer

O levantamento consolidado até o fim de abril aponta que 1,4 milhão de veículos permaneciam com pendências, o equivalente a 34,9% da frota tributável. Em valores, isso representa um saldo de R$ 1,42 bilhão, ou 23,4% do total lançado.

A Receita Estadual ressalta, no entanto, que a inadimplência registrada nesse momento inclui parcelas do imposto que ainda vencem em maio e junho, no caso dos contribuintes que aderiram ao parcelamento. Ou seja, parte do valor ainda não pago até abril não representa, necessariamente, atraso definitivo.

O atraso no pagamento do IPVA gera multa diária de 0,334%, limitada a 20%, além da cobrança de juros. Após mais de dois meses de inadimplência, o contribuinte pode ter o débito inscrito em Dívida Ativa, o que deve começar a ocorrer a partir de julho. O não pagamento também impede o licenciamento do veículo, e, caso seja flagrado em circulação com o documento vencido, o automóvel poderá ser apreendido, gerando despesas com multas, guincho e diárias no depósito do Detran.

Consulta e pagamento

Para consultar o valor do IPVA e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site ipva.rs.gov.br ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.

O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo. Também é possível quitar, junto com o imposto, a taxa de licenciamento e eventuais multas.

Fique atento a golpes

A Secretaria da Fazenda não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário:

Nome:IPVA Sefaz/RS

CNPJ:87.958.674/0001‑81

Instituição:Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

O contribuinte não deve concluir o pagamento para destinatário diferente.