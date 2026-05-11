Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado arrecada R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até o fim do calendário

O governo do Estado arrecadou R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até 30 de abril, data que marcou o encerramento do calendário de pagamento do tributo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/05/2026 às 16h40
Governo do Estado arrecada R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até o fim do calendário
-

O governo do Estado arrecadou R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026 até 30 de abril, data que marcou o encerramento do calendário de pagamento do tributo no Rio Grande do Sul. O valor representa 76,7% do total lançado no período, estimado em R$ 6,07 bilhões.

Ao todo, 2,6 milhões de veículos tiveram o imposto quitado, o que corresponde a 65,1% da frota tributável, composta por cerca de 4 milhões de veículos. O índice de adimplência se mantém em linha com o observado nos últimos anos.

Como ocorre anualmente, os recursos arrecadados com o IPVA são divididos de forma automática entre Estado e municípios. Metade do valor fica com o governo estadual, enquanto os outros 50% são repassados às cidades onde os veículos estão registrados, contribuindo para o financiamento de serviços públicos locais.

Parcelamento foi alternativa para 422 mil contribuintes

Além da quitação em cota única, o calendário de 2026 manteve a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, de janeiro a junho, sem cobrança de juros.

Até abril, mais de 422 mil contribuintes estavam com o parcelamento em dia, movimentando cerca de R$ 157 milhões apenas no mês. A modalidade segue sendo uma das principais alternativas para quem opta por diluir o pagamento ao longo do primeiro semestre.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) também reforça que, no caso do pagamento via Pix, é necessário emitir um novo QR Code a cada parcela, já que o documento é gerado individualmente para cada mês.

Inadimplência inclui parcelas que ainda irão vencer

O levantamento consolidado até o fim de abril aponta que 1,4 milhão de veículos permaneciam com pendências, o equivalente a 34,9% da frota tributável. Em valores, isso representa um saldo de R$ 1,42 bilhão, ou 23,4% do total lançado.

A Receita Estadual ressalta, no entanto, que a inadimplência registrada nesse momento inclui parcelas do imposto que ainda vencem em maio e junho, no caso dos contribuintes que aderiram ao parcelamento. Ou seja, parte do valor ainda não pago até abril não representa, necessariamente, atraso definitivo.

O atraso no pagamento do IPVA gera multa diária de 0,334%, limitada a 20%, além da cobrança de juros. Após mais de dois meses de inadimplência, o contribuinte pode ter o débito inscrito em Dívida Ativa, o que deve começar a ocorrer a partir de julho. O não pagamento também impede o licenciamento do veículo, e, caso seja flagrado em circulação com o documento vencido, o automóvel poderá ser apreendido, gerando despesas com multas, guincho e diárias no depósito do Detran.

Consulta e pagamento

Para consultar o valor do IPVA e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site ipva.rs.gov.br ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.

O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo. Também é possível quitar, junto com o imposto, a taxa de licenciamento e eventuais multas.

Fique atento a golpes

A Secretaria da Fazenda não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário:

Nome:IPVA Sefaz/RS
CNPJ:87.958.674/0001‑81
Instituição:Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

O contribuinte não deve concluir o pagamento para destinatário diferente.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© ncia Brasil
Geral Há 8 horas

Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito

Data será lembrada no terceiro domingo de novembro

 Em 2025, PEI premiou os melhores trabalhos -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 1 dia

Governo do Estado está com inscrições abertas para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra (PEI), iniciativa da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) com a...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 1 dia

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

 -
Planejamento Há 1 dia

Licitação para serviço de gestão ambiental na Rota do Sol está na Agenda Celic de 11 a 15 de maio

A contratação de uma empresa para realizar serviços de gestão ambiental em um trecho de 53,5 quilômetros na Rota do Sol, entre São Francisco de Pau...

 Recurso permite identificar sinais de perigo no ambiente doméstico, avaliar gravidade das situações e auxiliar atuação policial -Foto: Calvin Neruam/Ascom SSP
Segurança Pública Há 1 dia

Polícia Civil vai usar ferramenta de inteligência artificial em registros de violência contra a mulher a partir de segunda (11)

A Polícia Civil começa a adotar, a partir de segunda-feira (11/5), em todas as delegacias do Estado, um serviço de digitalização e análise por inte...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
12° Sensação
1.36 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 26 minutos

Advogado explica quem pode receber o auxílio-acidente
Saúde Há 26 minutos

Governo lança editais para conectar até 3,8 mil UBS
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova tipificação de extorsão sexual e aumento das penas para crimes contra crianças e adolescentes
Agricultura Há 27 minutos

Primeiro animal a chegar à Fenasul Expoleite 2026 é de Santa Catarina
Tecnologia Há 1 hora

Alta demanda por IA acelera mudanças no mercado de trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,05%
Euro
R$ 5,76 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,201,41 +2,05%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias