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Homem morre após ser baleado em via pública de Palmeira das Missões

Polícia Civil investiga circunstâncias do caso ocorrido no bairro Profelurb; armas e munições foram recolhidas no local

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / 14ª DPRI - Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS)
11/05/2026 às 14h52
Homem morre após ser baleado em via pública de Palmeira das Missões

A Polícia Civil apura a morte de um homem de 32 anos registrada na noite deste domingo (10), no bairro Profelurb, em Palmeira das Missões. O caso é tratado preliminarmente como homicídio doloso.

A vítima foi identificada como Jardel Tavares dos Santos. Segundo informações policiais, ele foi encontrado ferido após ser atingido por disparo de arma de fogo em uma rua do bairro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Apesar do atendimento, a morte foi confirmada pouco depois da chegada à unidade de saúde.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam uma arma artesanal do tipo garrucha, munições e também uma arma branca nas proximidades do local onde o fato aconteceu.

De acordo com relatos colhidos pelas autoridades, momentos antes do disparo teria ocorrido uma discussão dentro da residência onde a vítima morava. No entanto, a dinâmica do episódio ainda está sendo analisada pelos investigadores.

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer o caso e identificar como ocorreu o crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou a possível motivação da morte.

As investigações seguem em andamento.

 

 

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