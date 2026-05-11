Brigada Militar intercepta carga de crack e prende suspeito na BR-386 em Iraí

Uma ação da Brigada Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de crack e na prisão de um homem na noite deste domingo (10), em Iraí. A ocorrência foi registrada durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, realizada no Km 1 da BR-386.

Durante a fiscalização, policiais abordaram um veículo modelo Ducato utilizado no transporte de cargas. Ao verificarem a documentação apresentada pelo motorista, os agentes perceberam divergências entre a nota fiscal e os materiais que estavam sendo levados no compartimento traseiro.

Na sequência da vistoria, os policiais notaram um cheiro característico de entorpecente vindo das embalagens. Ao abrirem as caixas, que supostamente transportavam móveis e peças metálicas, foram localizados 20 tijolos de crack, somando cerca de 21,8 quilos da substância.

O motorista, de 26 anos, foi detido ainda no local da abordagem. Após ser encaminhado para avaliação médica na UPA de Frederico Westphalen, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Além da droga apreendida, o veículo utilizado no transporte também foi recolhido pelas autoridades.

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